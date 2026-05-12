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Crans-Montana: Alle Schweizer Patienten sind zurückgekehrt

epa12633268 Flowers and a placard with a heart reading &#039;We are thinking of you&#039; are placed at the entrance of University Hospital Zurich (USZ) for the victims of the Crans-Montana fire, in Z ...
Blumen vor dem Universitätsspital Zürich, in welchem sich weiterhin Brandopfer aus Crans-Montana befinden.Bild: keystone

Crans-Montana: Alle Schweizer Brandopfer von ausländischen Kliniken zurückgekehrt

12.05.2026, 10:3712.05.2026, 10:59

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana sind alle in ausländischen Spezialkliniken behandelten Schweizer Patientinnen und Patienten zurückgekehrt. Es handelt sich um 22 Personen, die ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz haben.

Diese gehörten zu 38 Verletzten, die nach dem Brand vom 1. Januar in der Bar «Le Constellation» in Kliniken in Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien behandelt wurden, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) am Dienstag mitteilte. Dieses sogenannte Medical Board, ein Expertengremium, das beim Babs angesiedelt war, koordinierte die Rückverlegungen operativ.

Die meisten Betroffenen kamen in Spitäler der Westschweiz sowie in die Suva-Klinik in Sitten, um die Behandlung nahe an ihrem Wohnort zu ermöglichen. Ein Teil der Intensivbetten im Universitätsspital Zürich (USZ) und im CHUV in Lausanne werde weiterhin von Brandopfern beansprucht.

Dank der Zusammenarbeit zwischen den Spitälern sei auch die Behandlung zusätzlicher Patienten mit anderen Brandverletzungen ermöglicht worden, hiess es weiter. Ein Teil der intensivmedizinischen Kapazitäten im CHUV und im USZ werde weiterhin durch Patientinnen und Patienten der Brandkatastrophe in Crans-Montana beansprucht.

Beitritt zu EU-Mechanismus angestrebt

Unmittelbar nach der Brandkatastrophe in der Nacht auf den 1. Januar hatten 24 europäische Länder im Rahmen des Union Civil Protection Mechanism (UCPM) spezialisierte Verbrennungsbehandlungsplätze, medizinische Teams und Patiententransporte angeboten.

Die Bewältigung eines Massenanfalls von schwer verbrannten Opfern ist laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz für alle Länder nur in internationaler Kooperation möglich und fester Teil der europäischen Katastrophenpläne. Allerdings ist die Schweiz noch nicht Mitglied beim EU-Katastrophenschutzmechanismus UCPM.

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) arbeitet deshalb laut Babs weiter an den Vorbereitungen des vom Parlament in einer Motion geforderten Beitritts zum UCPM. Ein offizielles Teilnahmegesuch soll eingereicht werden, sobald die rechtlichen Grundlagen der EU dies zulassen. Zurzeit sei die Teilnahme eines Drittstaates wie der Schweiz am UCPM nicht möglich. (nil/pre/sda)

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