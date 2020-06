Schweiz

Gesundheit

Sommergrippe oder Corona? Schüler stürmen die Covid-Testzentren



Bild: KEYSTONE

Sommergrippe oder Corona? Andrang auf die Covid-Testzentren

Der Bund bezahlt ab sofort sämtliche Corona-Tests. Aber schon in den letzten Wochen haben sich deutlich mehr Menschen auf das Virus testen lassen, wie ein Blick die Spitäler zeigt.

Das Spital Bülach im Zürcher Unterland verzeichnete in den letzten Tagen einen markanten Anstieg an Coronatests. Vor allem jugendliche Patienten mit grippeähnlichen Symptomen sollen sich momentan auf das Virus testen lassen.

Auch andere Schweizer Spitäler und Arztpraxen verzeichnen in den letzten Tagen einen Zuwachs an testwilligen, vornehmlich jungen Patienten. So zum Beispiel die Permanence am Zürcher Hauptbahnhof oder das Inselspital in Bern. «Wir beobachten in den letzten Tagen tatsächlich, dass vermehrt junge Personen mit grippeähnlichen Symptomen bei uns im Spital auftauchen und sich auf Covid-19 testen lassen», sagt Adrian Grob, Mediensprecher der Insel Gruppe in Bern.

Ein Blick auf die Teststatistik des Bundesamtes für Gesundheit zeigt, dass letzte Woche überdurchschnittlich viel getestet wurde. Am Dienstag wurden über 10'000 Abstriche gemacht, am Mittwoch noch knapp 9600. Dieses Niveau wurde das letzte Mal am 18. und 19. März erreicht.

bild: bag

Im Kantonsspital Winterthur, das am Montag drei mal mehr Coronatests als üblich durchführte, sieht man den Grund dafür in der Öffnung der Schulen. «Lehrpersonen schicken ihre Schüler vermehrt zum Coronatest», sagt André Haas, Mediensprecher des Kantonsspitals Winterthur.

«Lehrpersonen schicken ihre Schüler vermehrt zum Coronatest»

Die Kinderärzte seien zunehmend überlastet, auch weil nicht dringende Arztkonsultationen nun nachgeholt werden. «Die Hausärzte schicken ihre Patienten deshalb zu uns.» Auch die gelockerte Besucherregelung könnte ihren Teil zu den ansteigenden Testzahlen beitragen. «Besucher werden am Empfang auf Symptome überprüft. Weisen sie welche auf, werden sie direkt zum Test geschickt», sagt Haas.

Die erhöhte Anzahl an Tests hat sich bis jetzt noch nicht in einem Anstieg der Fallzahlen niedergeschlagen. Das könnte auch an einer Sommergrippe liegen, die momentan im Umlauf ist. Auf Anfrage verneint das BAG zwar eine momentane Grippewelle, beim Spital Bülach tönt dies jedoch anders: «Zurzeit geht eine milde Sommergrippe umher. Dabei handelt es sich um ein Enterovirus, das nicht bedenklich ist», sagt Urs Kilchenmann, Mediensprecher des Spitals Bülach.

Die Symptome der Grippe, wie zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden oder Halsschmerzen, ähneln jenen des Coronavirus jedoch sehr. Auch in Bülach sieht man den Grund dafür bei der Öffnung der Schulen.

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass die Anzahl an Coronatests steigt. Das BAG empfiehlt zudem, sich auch bei leichten Symptomen testen zu lassen.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

22 interessante «Gerichte» aus den Lockdown-Küchen dieser Welt Diese Verschwörungstheorien sind wirklich wahr. So wirklich wirklich. Wirklich. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter