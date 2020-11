Wie die Nachricht vom Impfstoff die Coronaverharmloser elektrisiert

Xhaka vor dem Duell mit Spanien: «Ab heute haben wir eine grosse Zukunft»

Heute Samstag spielt die Schweiz in der Nations League in Basel gegen Spanien und gegen den Abstieg. Nach vielen grossen Worten und sechs Spielen ohne Sieg muss die SFV-Auswahl ein Ausrufezeichen setzen.

Die Frage war an Granit Xhaka gerichtet: «Ist die Schweiz in den letzten zwei Jahren näher an die Weltspitze herangerückt?». Die Antwort des Captains der Schweizer Nationalteam lautete so: «Ja, zu 100 Prozent! Die Mannschaft hat sich enorm verbessert.» Da war es wieder, dieses Selbstvertrauen, das sich Xhaka und seine Kollegen verinnerlicht haben, dieses Selbstverständnis auch, zum Zirkel der Besten zu gehören.

Nur ist es so, dass die Resultate in den letzten Monaten so gar nicht mit diesem …