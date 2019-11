Schweiz

Gesundheit

Bier, Wein und Spirituosen: Fakten zum Alkoholkonsum in der Schweiz



Trinkst du zu viel? So sieht es beim Durchschnitts-Schweizer aus

Wie viele Menschen in der Schweiz Alkohol trinken, hat sich kaum verändert. Doch die Art und Weise, wie wir das tun, wurde in den letzten 25 Jahren komplett auf den Kopf gestellt.

Im Rahmen der Schweizerischen Gesundheitsbefragung von 2017 hat das Bundesamt für Statistik Herrn und Frau Schweizer zu ihrem Alkoholkonsum befragt. Die Ergebnisse wurden heute publiziert.

Alkoholliebhaber

Vier von fünf Personen in der Schweiz konsumieren von Zeit zu Zeit Alkohol. Dieser Anteil hat sich in den letzten 25 Jahren kaum verändert.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung gibt sogar an, mindestens einmal pro Woche Bier, Wein oder Schnaps zu trinken. Dabei liegen – wie bei den meisten Antworten – die Männer etwas weiter vorne: 68% der Herren gaben an, mindestens einmal pro Woche zu trinken, bei den Frauen sind es 49%.

Bild: watson

Tägliche Konsumenten

Bei den Personen, die täglich Alkohol konsumieren, hat das BFS eine grosse Veränderung festgestellt. Im Jahr 1992 trank noch jeder fünfte Einwohner täglich Alkohol. In den letzten 20 Jahren hat sich diese Zahl halbiert: Heute sind es noch 11% aller Einwohner.

Bild: watson

Rauschtrinker

Dass Leute bis zum Rausch trinken, scheint dafür immer häufiger vorzukommen. 16% aller Befragten gaben an, mindestens einmal im Monat über den Durst hinaus zu trinken. Zehn Jahre zuvor waren es noch 11%.

Junge Frauen holen in dieser «Disziplin» übrigens auf: In der Alterskategorie der 15- bis 25-Jährigen verdoppelte sich der Anteil der Frauen von 12 auf 24 Prozent. Bei den Männern liegt die Quote relativ unverändert bei 30 Prozent.

Bild: watson

Bildungsabschluss

Dass Studis gerne mal ein zwei Bier trinken, ist keine grosse Überraschung. Aber die heute publizierte Statistik zeigt auch, dass Alkohol auch nach dem Abschluss ein grosses Thema ist. Studierte trinken demnach deutlich mehr als Personen, deren höchster Bildungsabschluss die obligatorische Schule ist.

Besonders ausgeprägt ist dieser Unterschied nach Bildungsstand bei Frauen.

Bild: watson

Geschlecht und Alter

Wie bereits in den vorhergehenden Grafiken zu lesen war, konsumieren Männer fast in allen untersuchten Bereichen mehr Alkohol als Frauen.

Auch das Alter spielt eine Rolle: Keine Gruppe gibt an, so häufig Alkohol zu trinken, wie die über 75-Jährigen. Bei den Männern sind es ganze 40,8%, bei den Frauen 19,5%.

Beliebteste Getränke

Bei den Männern unter 45 Jahren ist Bier das beliebteste Getränk, danach weicht der Hopfensaft dem Wein. Bei den Frauen sind es nur gerade die Unter-25-Jährigen, die Bier bevorzugen, später wird deutlich mehr Wein konsumiert.

Bild: watson

Die Empfehlung der «Eidgenössischen Kommission für Alkoholfragen» lautet übrigens: Nicht mehr als zwei Standardgläser pro Tag für Männer, nicht mehr als ein Glas für Frauen. Ausserdem sei es zu empfehlen, alkoholfreie Tage pro Woche einzuhalten.

