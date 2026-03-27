Akute gesundheitliche Auswirkungen treten bei der Verwendung nicht auf. Die Trinkgläser sollten aber nicht mehr verwendet werden. Bild: Flying Tiger Copenhagen

Bund warnt wegen hohem Blei- und Cadmiumgehalt vor diesen Trinkgläsern

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In Trinkgläsern von Flying Tiger Copenhagen wurde ein zu hoher Blei- und Cadmiumgehalt gemessen. Eine Gesundheitsgefährdung kann gemäss dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) nicht ausgeschlossen werden.

Das BLV warnte bereits am 4. März 2026 vor dem Trinkglas «Single Flowers mixed colors», nun sind weitere Gläser betroffen.

Es wird empfohlen, die betroffenen Produkte nicht zu verwenden. Tiger Stores (Switzerland) AG hat sie umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Welche Gefahr geht von den Produkten aus?

Akute gesundheitliche Auswirkungen treten bei der Verwendung nicht auf. Die Trinkgläser sollten aber nicht mehr verwendet werden. Das darin enthaltene Blei und Cadmium sind gesundheitsschädlich.

Blei führt bei Kindern zu Störungen der Gehirnentwicklung und zu Beeinträchtigungen der Intelligenzentwicklung. Bei Erwachsenen wirkt es giftig auf die Nieren und das Herz-Kreislaufsystem. Zudem steht es im Verdacht, verschiedene Arten von Krebs zu begünstigen.

Cadmium wirkt giftig auf die Nieren und die Knochen. Zudem kann es das Erbgut schädigen und Krebs auslösen.

Welche Produkte sind betroffen?

Produkt: Trinkglas «SINGLE FLOWERS MIXED COLORS» 220 ml Artikelnummer: 3060031

Produkt: Trinkglas «PUMPKIN PRINT»

220 ml Artikelnummer: 3057450

220 ml Artikelnummer: 3057450 Produkt: Trinkglas «ORANGES»

220ml Artikelnummer: 3062993

220ml Artikelnummer: 3062993 Produkt: Trinkglas «SMALL RED HEARTS»

220 ml Artikelnummer: 3052986

220 ml Artikelnummer: 3052986 Produkt: Trinkglas «STRAWBERRY»

220 ml Artikelnummer: 3053912

220 ml Artikelnummer: 3053912 Produkt: Trinkglas «LEMONS YELLOW»

220 ml Artikelnummer: 3055350

(ome)