bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Rückruf: Trinkgläser von Flying Tiger entahlten Blei- und Cadmiumgehalt

Trinkglas «SINGLE FLOWERS MIXED COLORS»
Akute gesundheitliche Auswirkungen treten bei der Verwendung nicht auf. Die Trinkgläser sollten aber nicht mehr verwendet werden.Bild: Flying Tiger Copenhagen

Bund warnt wegen hohem Blei- und Cadmiumgehalt vor diesen Trinkgläsern

27.03.2026, 14:0627.03.2026, 14:06

In Trinkgläsern von Flying Tiger Copenhagen wurde ein zu hoher Blei- und Cadmiumgehalt gemessen. Eine Gesundheitsgefährdung kann gemäss dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) nicht ausgeschlossen werden.

Das BLV warnte bereits am 4. März 2026 vor dem Trinkglas «Single Flowers mixed colors», nun sind weitere Gläser betroffen.

Es wird empfohlen, die betroffenen Produkte nicht zu verwenden. Tiger Stores (Switzerland) AG hat sie umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Welche Gefahr geht von den Produkten aus?

Akute gesundheitliche Auswirkungen treten bei der Verwendung nicht auf. Die Trinkgläser sollten aber nicht mehr verwendet werden. Das darin enthaltene Blei und Cadmium sind gesundheitsschädlich.

Blei führt bei Kindern zu Störungen der Gehirnentwicklung und zu Beeinträchtigungen der Intelligenzentwicklung. Bei Erwachsenen wirkt es giftig auf die Nieren und das Herz-Kreislaufsystem. Zudem steht es im Verdacht, verschiedene Arten von Krebs zu begünstigen.

Cadmium wirkt giftig auf die Nieren und die Knochen. Zudem kann es das Erbgut schädigen und Krebs auslösen.

Welche Produkte sind betroffen?

  • Produkt: Trinkglas «SINGLE FLOWERS MIXED COLORS» 220 ml Artikelnummer: 3060031
  • Produkt: Trinkglas «PUMPKIN PRINT»
    220 ml Artikelnummer: 3057450
  • Produkt: Trinkglas «ORANGES»
    220ml Artikelnummer: 3062993
  • Produkt: Trinkglas «SMALL RED HEARTS»
    220 ml Artikelnummer: 3052986
  • Produkt: Trinkglas «STRAWBERRY»
    220 ml Artikelnummer: 3053912
  • Produkt: Trinkglas «LEMONS YELLOW»
    220 ml Artikelnummer: 3055350

(ome)

Mehr News aus der Schweiz:

Von 1.50 bis 37 Franken: So stark variieren die Preise der beliebtesten Schoggi-Hasen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die meisten Zugezogenen in der Schweiz
1 / 3
Die meisten Zugezogenen in der Schweiz

Die meisten Zugezogenen leben in Reinach.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sarco-Erfinder wollen Suizidhalsband Kairos in der Schweiz testen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Nie zuvor» gesehene Betrugsmasche zielt auf arbeitslose Schweizer ab
In einem angespannten Arbeitsmarkt verdoppeln Betrüger ihren Einfallsreichtum und Glaubwürdigkeit mit einer neuen Masche.
Jobbetrug nimmt in der Schweiz zu. Laut dem Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) veröffentlichen Betrüger gefälschte Stellenanzeigen, indem sie sich als Schweizer Unternehmen ausgeben – mitunter sogar über offizielle Kanäle wie anerkannte Jobportale oder Zeitungen.
Zur Story