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Salmonellen in Bio-Moringa-Kapseln von Govinda – Bund startet Rückruf

Bio-Moringa-Kapseln, govinda rückruf bund 30.3.2026, https://www.greenist.ch/govinda-bio-moringa-kapseln.html?c=296
Die Bio-Moringa-Kapseln von Govinda.Bild: greenist.ch

Salmonellen in Bio-Moringa-Kapseln – Bund warnt vor Nahrungsergänzungsmittel

30.03.2026, 13:0830.03.2026, 13:08

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt vor Salmonellen in den «Bio-Moringa Kapseln» der Marke Govinda. Eine Gesundheitsgefährdung kann nach Angaben des BLV nicht ausgeschlossen werden. Die betroffenen Händler haben die Kapseln bereits aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Kundinnen und Kunden werden dringend gebeten, das Produkt nicht zu verzehren und gegebenenfalls zurückzugeben.

FILE - A hummingbird feeds on nectar from a moringa flower at the Praderas de Vida nursery in the San Juan de Miraflores district in Lima, Peru, Jan. 31, 2026. (AP Photo/Guadalupe Pardo, File) Picture ...
Ein Kolibri bedient sich an einer Moringa-Blüte.Bild: keystone

Moringa ist eine Pflanze, die ursprünglich aus Nordwest-Indien stammt und heute in vielen tropischen und subtropischen Regionen angebaut wird. Die Blätter werden getrocknet, zu Pulver verarbeitet und als Nahrungsergänzungsmittel genutzt. Das Pulver soll reich an Vitaminen und anderen gesundheitsfördernden Stoffen sein. (ear)

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