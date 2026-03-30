Salmonellen in Bio-Moringa-Kapseln – Bund warnt vor Nahrungsergänzungsmittel

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Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt vor Salmonellen in den «Bio-Moringa Kapseln» der Marke Govinda. Eine Gesundheitsgefährdung kann nach Angaben des BLV nicht ausgeschlossen werden. Die betroffenen Händler haben die Kapseln bereits aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Kundinnen und Kunden werden dringend gebeten, das Produkt nicht zu verzehren und gegebenenfalls zurückzugeben.

Ein Kolibri bedient sich an einer Moringa-Blüte. Bild: keystone

Moringa ist eine Pflanze, die ursprünglich aus Nordwest-Indien stammt und heute in vielen tropischen und subtropischen Regionen angebaut wird. Die Blätter werden getrocknet, zu Pulver verarbeitet und als Nahrungsergänzungsmittel genutzt. Das Pulver soll reich an Vitaminen und anderen gesundheitsfördernden Stoffen sein. (ear)