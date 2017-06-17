bedeckt
Hendrick's und Co. – die besten Gurken-Cocktails für den Sommer-Apero

«CUCUMBA, as we say in Jamaica!» – 5 erfrischende Gurken-Cocktails für den Sommer-Apéro

17.06.2017, 22:2119.12.2025, 13:48
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Die bescheidene Gurke – kaum der Rede wert, oder?

FALSCH, wie uns Reggae-Star Macka B sogleich aufklärt:

Video: YouTube/Mindful Introspections

Grossartig, nicht? Damit wären die zahlreichen und mannigfaltigen gesundheitlichen Nutzen der Gurke ein für alle Mal geklärt! Ein veritables Superfood! (Obwohl Superfood per Definition eigentlich ein kompletter Quatsch ist, aber darum geht's hier nicht.) Nein, hier geht es vor allem darum, dass die Gurke gerade im heissen Sommer eine leckere und erfrischende Zutat für diverses empfehlenswert ist. Ich, etwa, finde Gurke mit Feta eine der grössten Food-Kombos aller Zeiten ...

A post shared by Oliver Baroni (@slapmesideways) on

... aber ich schweife ab. Einiges spannender ist die Tatsache, dass Gurken sich vorzüglich für Cocktails eignen. Ein erfrischender Cocktail an einem lauen Sommerabend? Wir haben die Rezepte dazu:

Hendrick's and Tonic

Klar. Easy. Fangen wir ganz simpel an.

http://www.seaandsalt.com/2012/01/sparkly-story-of-hendricks-harmony-with.html hendrick&#039;s gin tonic gurke pfeffer drinks cocktail
Bild: seaandsalt.com
5cl Hendrick's Gin
10cl Tonic Water
2 Gurkenscheiben
etwas frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Ein Longdrink-Glas mit Eisstücken füllen; alle Zutaten dazugeben; vorsichtig umrühren.

Einen G&T zubereiten kann jeder, oder? Hier wird statt mit einem Zitronenschnitz der Drink mit ein paar Gurkenscheibchen garniert. Damit das Ganze aber genügend gurkig (ist das ein Wort? Nun ist's eins!) daherkommt, sollte man sich eines Gins bedienen, der mit Gurkenessenzen aromatisiert ist ... ja-haa, ihr wisst, welches – Hendrick's, der durch geschicktes Marketing erreichte, dass man der Meinung ist, es handle sich um ein alt-ehrwürdiges britisches Traditionsprodukt, während in Wirklichkeit die Markteinführung in Europa erst 2003 erfolgte 😏. Egal – fein ist's allemal und dank der dezenten Gurken-Note perfekt als die Sommervariante des guten alten G&Ts geeignet.

Cucumber Martini

Ja, es gibt eine Gurken-Variation des klassischen Martinis. Erstaunt? 😉

cucumber martini wodka trinken alkohol cocktail gurke http://www.foodiecrush.com/matsuhisa-martini-recipe/
Bild: foodiecrush.com
3 dicke Gurkenscheiben
1 Messerspitze Salz
5cl Wodka
1cl trockener Vermouth (Noilly Prat, Dolin o.Ä.)
3 dünne Gurkenscheibchen
Cocktailglas mit Eiswürfel oder (falls dein Tiefkühlfach gross genug ist) im Freezer vorkühlen. Die dicken Gurkenscheiben mit einem Tupferl Salz im Cocktailshaker etwas verstampfen; Wodka und Vermouth dazugeben und etwas rühren. Erst jetzt den Shaker mit Eiswürfel auffüllen, Deckel drauf und gut und lange schütteln. In das Cocktailglas abseihen und mit den fein geschnittenen Gurkenscheibchen garnieren.
13 klassische Cocktails, die jeder Mann und jede Frau von Welt beherrschen sollte

Cucumber, Basil and Lime Gimlet

http://www.liquor.com/recipes/cucumber-basil-lime-gimlet/#gs.1RvlVJY gurke basilikum gimlet gin wodka trinken alkohol cocktail
Bild: liquor.com
5cl Wodka
2 Gurkenscheiben
2 Blätter Basilikum
3cl Zitronenlimonade
1cl frisch gepresster Limettensaft
Gurken und Basilikum in einem Cocktailshaker etwas zerstampfen. Danach mit Eiswürfeln auffüllen, restliche Zutaten beigeben. Vorsichtig umrühren und in einen mit Eiswürfeln gefüllten Whisky-Tumbler abseihen. Mit einer Gurkenscheibe garnieren.

Cucumber Fizz

https://www.recipeshubs.com/cucumber-cocktail/38960 gurke cucumber fizz gin wodka trinken alkohol cocktail
Bild: recipeshubs.com
5 Gurkenscheiben, geschält
5 cl Grey Goose La Poire oder ähnlicher Birnen-infundierter Wodka
2cl Holunderblütensirup
2cl frisch gepresster Zironensaft
2cl Sirop de Gomme oder ähnlicher Zuckersirup
Etwas Limonade oder Mineralwasse
Gurken in einem Cocktailshaker etwas zerstampfen. Wodka, Holunderblütensirup, Zitronensaft und Zuckersirup dazugeben und etwas rühren. Eiswürfel in den Shaker geben, Deckel drauf und gut und lange schütteln. In ein mit Eiswürfel gefülltes Longdrink-Glas abseihen. Das Glas mit Limonade oder Mineralwasser auffüllen und mit einem Minzeblatt, etwas Zitronenzeste und/oder einer Gurkenscheibe garnieren.

Frau Gerold's Summer Mule

Jap, da erlauben wir uns ein wenig Lokalpatriotismus, ist doch in unmittelbarer Nähe zur watson-Redaktion der allseits beliebte Garten der allseits beliebten Frau Gerold wieder offen. Unter anderem gibts dort dies hier.

frau gerolds sumer mule cocktail gin gurke trinken alkohol
Bild: watson
5cl Gin
2cl frisch gepresster Limettensaft
1cl Holunderblütensirup
3 dicke Gurkenscheiben
Etwas Ginger Beer
8 Minzeblätter
1 Passionsfrucht-Hälfte​
Gurken in einem Becher-Glas etwas zerstampfen. Mit Crushed Ice auffüllen, danach Gin, Limettensaft und Sirup dazugeben und vorsichtig umrühren. Mit Ginger Beer auffüllen und mit Passionsfrucht und Minzeblättern garnieren.

Aber man darf ruhig selbst kreativ werden in Sachen Gurken-Drinks. Die oben stehenden Cocktails lassen sich durchaus als Inspiration für Eigenkreationen verstehen. Als Soundtrack dazu empfehlen wir den Remix von Mack B's grossartigem Gurken-Rap:

Video: YouTube/Macka B
