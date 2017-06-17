«CUCUMBA, as we say in Jamaica!» – 5 erfrischende Gurken-Cocktails für den Sommer-Apéro
Die bescheidene Gurke – kaum der Rede wert, oder?
FALSCH, wie uns Reggae-Star Macka B sogleich aufklärt:
Grossartig, nicht? Damit wären die zahlreichen und mannigfaltigen gesundheitlichen Nutzen der Gurke ein für alle Mal geklärt! Ein veritables Superfood! (Obwohl Superfood per Definition eigentlich ein kompletter Quatsch ist, aber darum geht's hier nicht.) Nein, hier geht es vor allem darum, dass die Gurke gerade im heissen Sommer eine leckere und erfrischende Zutat für diverses empfehlenswert ist. Ich, etwa, finde Gurke mit Feta eine der grössten Food-Kombos aller Zeiten ...
... aber ich schweife ab. Einiges spannender ist die Tatsache, dass Gurken sich vorzüglich für Cocktails eignen. Ein erfrischender Cocktail an einem lauen Sommerabend? Wir haben die Rezepte dazu:
Hendrick's and Tonic
Klar. Easy. Fangen wir ganz simpel an.
10cl Tonic Water
2 Gurkenscheiben
etwas frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Einen G&T zubereiten kann jeder, oder? Hier wird statt mit einem Zitronenschnitz der Drink mit ein paar Gurkenscheibchen garniert. Damit das Ganze aber genügend gurkig (ist das ein Wort? Nun ist's eins!) daherkommt, sollte man sich eines Gins bedienen, der mit Gurkenessenzen aromatisiert ist ... ja-haa, ihr wisst, welches – Hendrick's, der durch geschicktes Marketing erreichte, dass man der Meinung ist, es handle sich um ein alt-ehrwürdiges britisches Traditionsprodukt, während in Wirklichkeit die Markteinführung in Europa erst 2003 erfolgte 😏. Egal – fein ist's allemal und dank der dezenten Gurken-Note perfekt als die Sommervariante des guten alten G&Ts geeignet.
Cucumber Martini
Ja, es gibt eine Gurken-Variation des klassischen Martinis. Erstaunt? 😉
1 Messerspitze Salz
5cl Wodka
1cl trockener Vermouth (Noilly Prat, Dolin o.Ä.)
3 dünne Gurkenscheibchen
Cucumber, Basil and Lime Gimlet
2 Gurkenscheiben
2 Blätter Basilikum
3cl Zitronenlimonade
1cl frisch gepresster Limettensaft
Cucumber Fizz
5 cl Grey Goose La Poire oder ähnlicher Birnen-infundierter Wodka
2cl Holunderblütensirup
2cl frisch gepresster Zironensaft
2cl Sirop de Gomme oder ähnlicher Zuckersirup
Etwas Limonade oder Mineralwasse
Frau Gerold's Summer Mule
Jap, da erlauben wir uns ein wenig Lokalpatriotismus, ist doch in unmittelbarer Nähe zur watson-Redaktion der allseits beliebte Garten der allseits beliebten Frau Gerold wieder offen. Unter anderem gibts dort dies hier.
2cl frisch gepresster Limettensaft
1cl Holunderblütensirup
3 dicke Gurkenscheiben
Etwas Ginger Beer
8 Minzeblätter
1 Passionsfrucht-Hälfte
Aber man darf ruhig selbst kreativ werden in Sachen Gurken-Drinks. Die oben stehenden Cocktails lassen sich durchaus als Inspiration für Eigenkreationen verstehen. Als Soundtrack dazu empfehlen wir den Remix von Mack B's grossartigem Gurken-Rap: