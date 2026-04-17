wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Brand in Crans-Montana: Erste Verletzte können Klinik verlassen

Crans-Montana: Erste Brand-Verletzte kehren in ihren Alltag zurück

17.04.2026, 12:4517.04.2026, 12:45

Drei Monate nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS vermeldeten die Suva-Kliniken erste Erfolge bei der Rehabilitation der Patientinnen und Patienten. 16 Verletzte konnten aus den Einrichtungen in Sitten VS und Bellikon AG entlassen werden.

Die Patientinnen und Patienten seien «weitgehend in ihren Alltag zurückgekehrt, haben berufliche oder schulische Tätigkeiten wieder aufgenommen oder finden schrittweise in ihr gewohntes Umfeld zurück», teilten die Suva-Kliniken am Freitag mit.

Zusammenarbeit ist wichtig

Die ersten Rehabilitationserfolge würden die Bedeutung der frühzeitigen und spezialisierten Betreuung für den Weg zurück ins Leben nach diesem schweren Brandereignis unterstreichen. Bisherige Rückmeldungen seitens der involvierten Stellen bestätigten, dass die Koordination von der Erstversorgung über die Akutbehandlung bis hin zur Rehabilitation gut funktioniere.

Die Abläufe seien klar geregelt, die Beteiligten würden eng und abgestimmt zusammenarbeiten. Laut Gianni R. Rossi, CEO der Suva-Kliniken, ist das gerade bei der Rehabilitation komplexer Unfälle entscheidend.

Bald wieder Kapazität

Aktuell würden noch acht Patientinnen und Patienten mit Verbrennungen an fünfzig bis siebzig Prozent der Körperoberfläche von hoch spezialisierten Teams in den Suva-Kliniken betreut. Die Rückführung von im Ausland behandelten Patienten werde fortgesetzt, so die Organisation.

Die Kliniken gehen derzeit davon aus, in den kommenden Wochen und Monaten zirka 15 neue Patientinnen und Patienten mit Verbrennungen an mehr als 70 Prozent der Körperoberfläche aufnehmen zu können. (sda)

Mehr zum Brand in Crans-Montana:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Es gibt keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben» – Augenzeugin berichtet vom Unglück in Crans-Montana
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Medien: Schweizer Manager in Panama erschossen
Ein Schweizer Ökonom und Jurist wurde in Panama-Stadt getötet. Das berichten mehrere Nachrichtenportale, darunter die Zeitung «Critica», am Donnerstag.
Zur Story