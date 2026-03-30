bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Vogelgrippe: Schutzmassnahmen werden am 1. April aufgehoben

Schutzmassnahmen gegen Vogelgrippe werden aufgehoben

30.03.2026, 12:03

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hebt die Schutzmassnahmen gegen die Vogelgrippe per 1. April auf. Die Ansteckungsgefahr für Hausgeflügel durch Wildvögel ist gesunken, da der Vogelzug weitgehend abgeschlossen ist.

Seit Mitte Februar seien in der Schweiz keine neuen Fälle bei Wildvögeln mehr festgestellt worden, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Montag mit.

Trotzdem wachsam bleiben

Das BLV hatte die Schutzvorkehrungen im November 2025 verstärkt. Dies nachdem zunächst regionale Beobachtungsgebiete festgelegt worden waren. Dazu zählte etwa die Region Untersee ab Kreuzlingen TG oder die Region Solothurn entlang der Aare.

Die Schutzvorkehrungen sollten den Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel verhindern. Dazu zählten etwa die Beschränkung des Auslaufs auf geschützte Bereiche sowie Einschränkungen für Geflügelmärkte.

Geflügelhaltende bleiben dennoch zur Wachsamkeit aufgerufen. Bei verdächtigen Symptomen wie Atembeschwerden oder einem Rückgang der Legeleistung sollen sie einen Tierarzt informieren. Die Bevölkerung soll tote Wildvögel nicht berühren, sondern der Polizei oder der Wildhut melden. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So farbig sind Papageien
1 / 18
So farbig sind Papageien
Bild: Shutterstock
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der älteste wilde Vogel der Welt brütet wieder – du glaubst nicht, wie alt er ist
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Fahndung nach Berner Demo-Krawall geht weiter: Polizei veröffentlicht unverpixelte Bilder
Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung nach der eskalierten Pro-Palästina-Demonstration von vergangenem Oktober hat die Berner Kantonspolizei bislang eine Person identifiziert. Von weiteren 31 Tatverdächtigen wurden am Montag unverdeckte Bilder veröffentlicht.
Zur Story