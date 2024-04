Die Abnehmspritze Ozempic war eigentlich für Diabetiker gedacht. Bild: Shutterstock

Alles, was du zu der Abnehmspritze Ozempic und Wegovy wissen willst

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Schweiz»

Abnehmspritzen wie Ozempic, Saxenda und Wegovy erleben seit mehreren Monaten einen riesigen Hype. Die Diabetesspritze, die den Appetit hemmt, wird auch von Stars und Sternchen genutzt, um ungewollte Pfunde loszuwerden. Doch wie funktioniert das eigentlich? Und was sind die Nebenwirkungen? Alle Fragen und Antworten findest du hier.

Wie kommt man in der Schweiz zu der Abnehmspritze?

Medikamentenspritzen sind in der Schweiz verschreibungspflichtig. Zudem werden sie nur Menschen mit starkem und sehr starkem Übergewicht verschrieben. Gewisse Medikamente sind nur für Diabetiker zugelassen. Wie mehrere Arztpraxen aus Zürich gegenüber watson bestätigen, haben sie keine bis nur wenige Anfragen von Menschen, die normalgewichtig sind. Von Übergewichtigen ist die Anfrage jedoch sehr hoch. Als übergewichtig gilt man bei einem Body Mass Index (BMI) von über 30.

Wie wirken die Spritzen?

Ozempic und Wegovy enthalten den Wirkstoff Semaglutid. Dieser fördert die Freisetzung von Insulin im Körper und sorgt dafür, dass man sich satt fühlt. Zudem verlangsamt er die Magenentleerung.

Wie wird die Spritze verabreicht?

Die Spritze verabreichen sich die Patientinnen und Patienten selbständig. Meistens werden die ersten Anwendungen gemeinsam mit einem Arzt oder einer MPA vorgenommen. Wenn man sich dann sicher fühlt, kann die Anwendung alleine durchgeführt werden.

Wie oft muss die Spritze angewendet werden?

Je nach Produkt wird täglich oder wöchentlich gespritzt.

Was sind die Gefahren und Nebenwirkungen der Medikamentenspritzen?

Laut Dr. med. Maria Goridis von der Hausarztpraxis Plus in Elgg bei Zürich bestehen bei den originalen Medikamenten kaum Gefahren, solange diese von Ärzten verschrieben, nicht übers Internet gekauft und korrekt angewendet werden. Es sind jedoch die üblichen Nebenwirkungen zu nennen: Am häufigsten sind Übelkeit, die aber mit der Zeit meistens vergeht, Schwindel und lokale Reaktionen, die an der Einstichstelle auftreten können. Dann gibt es theoretisch auch noch Anwenderfehler wie versehentliches Verletzen mit der Nadel.

Dr. med. Maria Goridis von der Hausarztpraxis Plus in Zürich. Bild: hausarztpraxis-plus.ch

Macht die Spritze abhängig?

Jein. Auch bei einer mit Ozempic unterstützten Gewichtsabnahme braucht es ausreichend Bewegung und eine Reduktion des Kohlenhydratkonsums, sodass eine Gewichtsreduktion erfolgt. Wenn man die Spritze absetzt und seinen Lebensstil nicht anpasst, kann es auch hier zum Jojo-Effekt kommen und das verlorene Gewicht wird oft wieder zugenommen. So ist Ozempic nicht einfach ein Wundermittel.