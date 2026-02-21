Lawinengefahr weiter gross: Zwei Strassen in Bergkantonen gesperrt

Der viele Neuschnee sorgt in vielen Regionen der Schweiz für grosse Lawinengefahr. Diese hat auch Folgen für den Strassenverkehr: Wie Alertswiss meldet, gibt es sowohl auf der Klöntalerstrasse im Kanton Glarus als auch auf der Sustenstrasse zwischen Wassen und Meien Sperrungen wegen Lawinengefahr.

Auf der Klöntalerstrasse wurde der Abschnitt zwischen Rhodannenberg und Vorauen bereits am Samstagmorgen gesperrt. Wie lange die Sperre andauern wird, bleibt offen – «bis auf weiteres» bleibe die Strasse geschlossen, wie es auf Alertswiss heisst. Am Sonntagmorgen sollen um 9 Uhr weitere Informationen folgen.

Auf der Sustenstrasse zwischen Wassen und Meien gilt die Strassensperre ab Samstag um 18 Uhr. Die Behörden melden, man solle das betroffene Gebiet meiden. Nächste Informationen gibt es am Sonntagmorgen um 10 Uhr.

Sowohl im Kanton Uri als auch in vielen Teilen des Kantons Glarus herrscht derzeit die Lawinengefahrstufe 4, was «grosse Gefahr» bedeutet. Bei dieser sind sehr grosse Lawinen wahrscheinlich und es wird empfohlen, steile Hänge zu meiden.

So ist die aktuelle Lawinengefahr in der Schweiz. screenshot: white risk

Auch im Kanton Graubünden sowie in verschiedenen Regionen in der Innerschweiz, des Tessins, des Kantons Bern und im Wallis herrscht Gefahrenstufe 4. Im Laufe der kommenden Woche dürfte sich die Lage wieder etwas entspannen – dann steigen in der ganzen Schweiz die Temperaturen deutlich an. (dab)