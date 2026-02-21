bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Glarus

Lawinengefahr: Sperrung auf der Klöntalerstrasse und der Sustenstrasse

Lawinengefahr weiter gross: Zwei Strassen in Bergkantonen gesperrt

21.02.2026, 16:4521.02.2026, 16:45

Der viele Neuschnee sorgt in vielen Regionen der Schweiz für grosse Lawinengefahr. Diese hat auch Folgen für den Strassenverkehr: Wie Alertswiss meldet, gibt es sowohl auf der Klöntalerstrasse im Kanton Glarus als auch auf der Sustenstrasse zwischen Wassen und Meien Sperrungen wegen Lawinengefahr.

Auf der Klöntalerstrasse wurde der Abschnitt zwischen Rhodannenberg und Vorauen bereits am Samstagmorgen gesperrt. Wie lange die Sperre andauern wird, bleibt offen – «bis auf weiteres» bleibe die Strasse geschlossen, wie es auf Alertswiss heisst. Am Sonntagmorgen sollen um 9 Uhr weitere Informationen folgen.

Auf der Sustenstrasse zwischen Wassen und Meien gilt die Strassensperre ab Samstag um 18 Uhr. Die Behörden melden, man solle das betroffene Gebiet meiden. Nächste Informationen gibt es am Sonntagmorgen um 10 Uhr.

Sowohl im Kanton Uri als auch in vielen Teilen des Kantons Glarus herrscht derzeit die Lawinengefahrstufe 4, was «grosse Gefahr» bedeutet. Bei dieser sind sehr grosse Lawinen wahrscheinlich und es wird empfohlen, steile Hänge zu meiden.

Lawinengefahr Schweiz
So ist die aktuelle Lawinengefahr in der Schweiz.screenshot: white risk

Auch im Kanton Graubünden sowie in verschiedenen Regionen in der Innerschweiz, des Tessins, des Kantons Bern und im Wallis herrscht Gefahrenstufe 4. Im Laufe der kommenden Woche dürfte sich die Lage wieder etwas entspannen – dann steigen in der ganzen Schweiz die Temperaturen deutlich an. (dab)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Füchse im Schnee sind schön. Guck!
1 / 17
Füchse im Schnee sind schön. Guck!
quelle: zoom
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fast drei Meter Neuschnee: Rekord-Schneefall in Teilen Japans
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Lawinengefahr bleibt hoch: Fünf Todesopfer in Österreich
Nach anhaltenden Schneefällen bleibt die Lawinengefahr in den Alpen hoch. In Österreich, Norditalien und der Schweiz sind in den vergangenen Tagen mehrere Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen.
Zur Story