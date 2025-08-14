freundlich30°
DE | FR
burger
Schweiz
Glarus

Ermittlungen gegen Franziskaner-Mönch in Näfels

A Roman Catholic Trappist monk treads the scorched ground as Israeli fire crews battle a nearby wildfire in Latrun, Israel, outside of Jerusalem, Thursday, May 1, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Isra ...
Gegen den Mönch des Klosters Mariaburg wird wegen eines mutmasslichen Fehlverhaltens gegenüber Minderjährigen ermittelt. (Symbolbild) Bild: keystone

Ermittlungen gegen Franziskaner-Mönch in Näfels

14.08.2025, 13:5414.08.2025, 13:54
Mehr «Schweiz»

Die Glarner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Ordensbruder des Franziskanerklosters Mariaburg in Näfels wegen mutmassliches Fehlverhaltens gegenüber einer minderjährigen Person. Der Mönch und Religionslehrer war angezeigt worden.

Sobald die staatlichen Untersuchungen genügend fortgeschritten seien, werde ein kirchliches Verfahren eröffnet, teilte das Bistum Chur am Donnerstag mit. Bis zum Abschluss der Ermittlungen seitens der staatlichen Strafverfolgungsbehörden gelte die Unschuldsvermutung, betonte die Bistumsleitung.

Die Verantwortlichen der Ordensgemeinschaft haben laut Communiqué bereits in Absprache mit der Bistumsleitung Massnahmen getroffen, um auf die Situation adäquat zu reagieren. Die Schulbehörden des Kantons Glarus wurden von den Untersuchungsbehörden orientiert und haben dem Ordensbruder bis auf Weiteres jeglichen Zugang zu Schulgeländen untersagt. Der beschuldigte Mönch unterrichtete dort Religion. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin +++ So viel kassiert YB für Athekame
2
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
3
Strassenbauer packt aus: «Sie motzen im Büro auf hohem Niveau, wir schuften in der Hitze»
4
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
5
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
Meistgeteilt
1
Kreml nennt Zeit und Delegation für Alaska-Treffen +++ Situation bei Pokrowsk stabilisiert
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
Ermittlungen gegen Franziskaner-Mönch in Näfels
Die Glarner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Ordensbruder des Franziskanerklosters Mariaburg in Näfels wegen mutmassliches Fehlverhaltens gegenüber einer minderjährigen Person. Der Mönch und Religionslehrer war angezeigt worden.
Zur Story