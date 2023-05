Rekord an Angriffen und Diskriminierungen gegen LGBTQ-Menschen in der Schweiz

Da bei dieser Personengruppe die Dunkelziffer hoch sei , lasse sich zwar nicht auf eine Zunahme der Hassverbrechen gegen sie schliessen. In der letzten Zeit seien aber die Existenzberechtigung und die elementarsten Rechte von trans und nicht binären Personen zunehmend öffentlich in Frage gestellt worden.

Seit einigen Jahren sei bekannt, dass LGBTQ-feindliche Verbrechen in der Schweiz alltäglich seien, hiess es weiter. Die sichtbare Situation habe sich aber nochmals deutlich verschärft: Besonders Angriffe auf trans Personen würden immer häufiger gemeldet.

Fast ein Drittel der Meldungen stammte von trans Personen , darunter die meisten nicht binär , schrieb die Helpline am Mittwoch zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie.

2022 wurden in der Schweiz so viele Angriffe und Diskriminierungen gegenüber LGBTQ-Menschen gemeldet wie noch nie. Wie die entsprechende Helpline mitteilte, registrierte sie 134 Übergriffe . Das entspricht drei Meldungen pro Woche. Zudem ist die Dunkelziffer hoch.

Noch nie gab es so viele Angriffe auf LGBTQ-Menschen in der Schweiz wie im Jahr 2022. Bild: keystone

