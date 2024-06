Gerölllawine droht oberhalb Brienz GR abzurutschen

Oberhalb des Bündner Bergdorfs Brienz droht eine Gerölllawine als sogenannter Schuttstrom abzurutschen. Zwar könnten Teile dieser Lawine bis ins Wiesland am Dorfrand gelangen, das Dorf selber sei aber nicht bedroht, schrieb die Gemeinde Albula auf X. (sda)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Vermisste Person in Zürich ist in der Limmat ertrunken

Verstappen im Sprintrennen auf der Pole +++ Lobalu startet an Olympia für Flüchtlingsteam

«Oranje-Horrorkabinett»: Elftal nach Österreich-Niederlage unter Beschuss in der Heimat

«Es ist beschämend für die Schweiz» – Frauenhäuser im ganzen Land sind am Limit

Eine umstrittene Fahne am Spiel der Schweizer Nati sorgt für Diskussionen

75-Jähriger im Berninagebiet in den Tod gestürzt

Ein 75-jähriger Alpinist aus Italien ist am Donnerstagnachmittag am Spallagrat im Bereich des Piz Bernina GR abgestürzt. Er konnte am Freitag nur noch tot geborgen werden.