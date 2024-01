Riesen-Resort in Sedrun: Sawiris' Firma erhält Baubewilligung

Das Tourismus-Unternehmen Andermatt Swiss Alps (ASA) hat von der Gemeinde Tujetsch die Baubewilligung für das Resort Dieni erhalten. Das Projekt umfasst einen ganz neuen Dorfteil mit 13 Gebäuden.

1 / 7 Riesen-Resort in Sedrun – Sawiris' Firma baut 1800 Betten Die Tourismusbetreiberin Andermatt Swiss Alps (ASA) baut in Sedrun ein neues Resort mit 1800 Betten.

quelle: andermatt swiss alps

Damit kann ASA erstmals ein grösseres Bauprojekt auf der Bündner Seite der Destination Andermatt-Sedrun realisieren, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag heisst. Am Talende in Sedrun/Dieni sollen bis 2029 die 13 Gebäude mit insgesamt 410 Hotelzimmern entstehen. Zudem stünden 119 zusätzliche Wohneinheiten zum Verkauf. Der Baustart sei für 2026 geplant. (awp/sda)