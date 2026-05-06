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Fall Epstein: Keine Immobilien in der Schweiz bekannt

Bundesrat hat keine Infos zu Epstein-Immobilien in der Schweiz

06.05.2026, 13:5906.05.2026, 15:59

Der Bundesrat hat keine Kenntnisse von allfälligen Immobilienkäufen durch den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Schweiz. Ausschliessen könne man solche Käufe allerdings nicht, hiess es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Interpellation.

Immobilienkäufe durch Personen aus dem Ausland würden bei weitem nicht alle bei den kantonalen Bewilligungsbehörden gemeldet, schrieb der Bundesrat in seiner Antwort auf den Vorstoss von Benoît Gaillard (SP/VD) weiter.

Studium in der Schweiz für junge Frauen finanziert

Letzterer hatte den Vorstoss im März eingereicht, nachdem in den vorangegangenen Monaten Verbindungen des Netzwerks des früheren amerikanischen Financiers in die Schweiz bekannt geworden waren.

Die US-Behörden hatten damals rund 3,5 Millionen Seiten Dokumente im Zusammenhang mit dem Sexualstraftäter veröffentlicht. Der Millionär soll laut mehreren Medienberichten das Studium mehrerer junger Frauen in der Schweiz finanziert und Kontakte zu namhaften Persönlichkeiten aus der Finanzwelt unterhalten haben.

Missbrauch und Verurteilungen

Der Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem zahlreiche junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Unter seinen Kunden sollen viele einflussreiche Personen gewesen sein.

Vor fast 20 Jahren kamen die Vorwürfe vor Gericht, und Epstein bekannte sich in bestimmten Punkten schuldig. Jahre später wurde der Fall neu aufgerollt und der Multimillionär wieder festgenommen. Noch bevor ein mögliches weiteres Urteil gefällt werden konnte, starb Epstein am 10. August 2019 im Alter von 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. (sda)

Mehr zum Fall Epstein:

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