wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Immobilien

Wohnungsnot in Zürich: Politikerin muss Mandat abgeben

Mehrfamilienhaeuser in der Stadt Zuerich, aufgenommen am Montag, 6. Maerz 2023. Die Wohnungen in Z
Eine bezahlbare Wohnung in Zürich zu finden, fällt vielen zunehmend schwerer.Bild: KEYSTONE

FDP-Politikerin gibt Mandat ab – weil sie in Zürich keine Wohnung findet

Yasmine Bourgeois wurde eigentlich klar in den Gemeinderat gewählt. Trotzdem gibt sie ihr Amt nun ab. Das, weil sie auch nach Monaten der Suche keine bezahlbare Wohnung in der Stadt Zürich gefunden hat.
26.03.2026, 10:0126.03.2026, 10:01

Mittlerweile hat die FDP-Gemeinderätin eine Wohnung in Ebmatingen gefunden. In der Stadt lief die Suche erfolglos. «Ich habe alles versucht, monatelang nach einer bezahlbaren und für die ganze Familie geeigneten Wohnung gesucht», sagt Bourgeois zum Tages-Anzeiger. Näher geht sie nicht auf die Ansprüche ein.

«Zürich wird damit zunehmend zu einer Stadt, in der auch der Mittelstand kaum mehr Platz findet», nimmt die Partei Bourgeois' Beispiel zum Anlass, die Zürcher Wohnpolitik zu kritisieren. Die FDP setzt sich für mehr Wohnungsbau ein.

Auch Bourgeois ist überzeugt: «Sobald mehr Wohnungen gebaut werden, sinken auch die Mieten automatisch.» Doch Vorschriften und Bürokratie erschwerten den Ausbau des Angebots.

Eine Umfrage hat kürzlich gezeigt, dass besonders junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren sowie die Stadtbevölkerung unter dem Wohnungsmangel leidet. Eine Lösung hat jedoch niemand. Denn mehr Neubauten wünscht sich niemand, Grünflächen sollen bleiben. Stattdessen wären 52 Prozent der Jungen und 54 Prozent der städtischen Bevölkerung dafür, mehr in die Höhe zu bauen. Auf dem Land sind lediglich 39 Prozent dafür.

Die Schulleiterin lässt sich nun in Ebmatingen in der Gemeinde Maur in einer günstigeren Wohnung nieder. Ihren Sitz im Gemeinderat beerbt Brenda Mäder. (vro)

Mehr zum Thema:

Schweizer leiden unter Wohnungsnot – aber wollen keine Neubauten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Luxus-Wohnung in Zürich
1 / 15
Luxus-Wohnung in Zürich

Das Wohnzimmer der Luxus-Wohnung in Zürich.
quelle: screenshot homegate.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wohnungsmangel: Studierende in den Niederlanden campen mitten in Bahnhof
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Krummer Millionendeal: Anwalt fordert Freispruch für den Käufer
Ein höherer Verkaufspreis für die Traumresidenz am Ägerisee entspringe reinem Wunschdenken: Der Verteidiger des Käufers sieht nicht, was dieser falsch gemacht haben soll.
Der reiche einheimische Wirtschaftsmann wollte am Ägerisee nach eigenen Angaben seine Altersresidenz errichten. Inklusive grosser Garage und Gästebungalow. Am 14. September 2017 kaufte er dafür eine Traumresidenz in Oberägeri. Anstatt auf diesem einzigartigen, knapp 5000 Quadratmeter grossen Stück Land den Ruhestand zu geniessen, sitzt der Käufer in diesen Tagen wegen Geldwäscherei vor dem Zuger Strafgericht auf der Anklagebank. Am Dienstag plädierte sein Verteidiger. Das sind die wesentlichen Punkte.
Zur Story