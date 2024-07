Weiter wollen es sich die Schweizer Reisenden in den Ferien so richtig gut gehen lassen. Im Durchschnitt würden pro Haushalt dieses Jahr rund 4000 Franken für Transport, Unterkunft, Mahlzeiten und Aktivitäten vor Ort budgetiert – dies sind 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit liegt das Ferienbudget auch deutlich über dem europäischen Durchschnitt von umgerechnet 2400 Franken.

Bei der Wahl des Transportmittels setzen Schweizerinnen und Schweizer an erster Stelle auf Bequemlichkeit, der sie gegenüber der Nachhaltigkeit den Vorzug geben. So blieben Flugzeug und Auto klar die beliebtesten Reisearten, heisst es weiter.

Am Strand von Rimini steht Liegestuhl an Liegestuhl. Bild: Shutterstock

Das ausschlaggebende Argument für die Wahl der Feriendestination ist dabei das Wetter, wie die Studie zeigt. Rund 46 Prozent hätten dies als wichtigstes Kriterium angegeben. Ausserdem kehren rund 40 Prozent an einen Ort zurück, an dem sie schon einmal waren.

Die Entscheidung «Berge» oder «Meer» fällt hierzulande im Sommer eindeutig zu Gunsten des Wassers aus: So würden sich 65 Prozent für Ferien am Meer entscheiden und nur 20 Prozent wollen in die Berge fahren.

Gemäss Umfrage planen 73 Prozent der Befragten aus der Schweiz in den Sommerferien zu verreisen. Mehr als ein Viertel zieht es dabei in das südliche Nachbarland Italien. Hoch im Kurs sind zudem Frankreich (17 Prozent) und Spanien (16 Prozent). Auch Ferien im Inland (18 Prozent) sind aber nach wie vor beliebt.

Präsidentenwahl im Iran: Duell zwischen Reformer und Hardliner

Nach einer historisch schlechten Wahlbeteiligung im Iran gehen der moderate Präsidentschaftskandidat Massud Peseschkian und der Hardliner Said Dschalili in eine Stichwahl. Vor der Abstimmung am kommenden Freitag beginnt zunächst eine kurze Wahlkampfphase mit zwei TV-Duellen am Montag und Dienstag. Der unterlegene Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, ebenfalls ein Konservativer, sprach Dschalili bereits seine Unterstützung zu.