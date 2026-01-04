recht sonnig-9°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Sonntagsnews: SVPler feiert mit Neonazis, Swisscom kickt Al Jazeera raus

SVPler feierte an Neonazi-Hochzeit, Swisscom kickt Al Jazeera raus – die Sonntagsnews

Ein SVP-Gemeindepräsident feierte mit Neonazis und Swisscom wie Sunrise schmeissen Al Jazeera raus. Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.
04.01.2026, 09:5804.01.2026, 10:07
Inhaltsverzeichnis
SVP-Präsident besuchte Neonazi-HochzeitBund lässt Microsofts KI-Copilot auf Angestellte losSwisscom und Sunrise schmeissen Al Jazeera rausNews zu Crans-Montana

SVP-Präsident besuchte Neonazi-Hochzeit

Der SVP-Präsident von Ebikon LU hat sich nach Informationen von «SonntagsBlick» an einer Hochzeitsfeier unter Neonazi-Szenegrössen gezeigt. Christian Huber habe sich im vergangenen Mai neben einem langjährigen Mitglied der rechtsextremen Hammerskins, dem Bräutigam, unter führende Neonazis gemischt. Das schrieb der «SonntagsBlick». Der Zeitung veröffentlichte Fotos des Anlasses. Das gewaltbereite Netzwerk propagiere rechten Terror und kämpfe für die Vorherrschaft der «weissen Rasse». Die Hochzeitsfeier glich laut «Sonntags-Blick» einem Aufmarsch der rechtsextremen Szene. Neben der Familie des Hochzeitspaars nahmen demnach ein Dutzend Mitglieder der Hammerskins sowie zahlreiche weitere führende Neonazis teil. Huber beteuert gegenüber dem «SonntagsBlick», weder Teil der Hammerskins noch anderer ähnlicher Gruppierungen zu sein.

Bund lässt Microsofts KI-Copilot auf Angestellte los

Seit Mitte Dezember haben 54'000 Arbeitsplätze der Bundesverwaltung gemäss der «NZZ am Sonntag» Zugang zum KI-Tool Copilot von Microsoft. Eine spezifische Schulung erhielten die Mitarbeitenden nicht, wie ein Sprecher der Bundeskanzlei der Zeitung mitteilte. Für Mitarbeitende der Verwaltung sei ein solches Angebot aber geplant. Auch die Parlamentsmitglieder hätten keine Schulung erhalten. Laden die Politikerinnen und Politiker kritische Daten in das Tool, bewegen sie sich an der Grenze zur Amtsgeheimnisverletzung, wie die Zeitung schrieb. Die Parlamentsdienste hätten keine zusätzlichen Richtlinien im Umgang mit Copilot vorgesehen. Das sei nicht notwendig, teilten sie laut der Zeitung mit. Ob die US-Behörden Zugriff auf verarbeitete Daten haben, bleibt gemäss der «NZZ am Sonntag» offen.

Swisscom und Sunrise schmeissen Al Jazeera raus

Die Schweizer Telekomanbieter Swisscom und Sunrise haben nach Angaben von «SonntagsBlick» den Fernsehsender Al Jazeera Arabic aus ihrem Angebot gestrichen. Seit rund drei Wochen ist der Sender hierzulande nicht mehr zu empfangen, wie die Zeitung schrieb. «Wir haben Hinweise erhalten, dass Al Jazeera Arabic gegen Schweizer Recht verstösst», zitierte «SonntagsBlick» eine Sprecherin von Swisscom. Bis die Vorwürfe geprüft seien, habe der Anbieter deshalb entschlossen, den Sender aus dem Programm zu nehmen. Inhalte des katarischen Nachrichtensenders hätten sich «oftmals in einem rechtlichen Graubereich» bewegt, hiess es von Sunrise.

News zu Crans-Montana

Nebst den obengenannten Nachrichten gibt es auch zahlreiche neue Informationen zu Crans-Montana. Eine Übersicht findest du hier:

Baumaterial und Umbau der Bar – dazu ermitteln die Behörden im Fall Crans-Montana

(con/sda)

Mehr zu Crans-Montana:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
1 / 24
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
quelle: x
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sagt der Walliser Spitaldirektor Eric Bonvin zu den Leuten, die noch nach ihren Angehörigen suchen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Fondue
04.01.2026 10:44registriert Januar 2015
SVP halt. Nichts neues. Warum die so einen hohen Wähleranteil haben, ist mir schleierhaft.
339
Melden
Zum Kommentar
avatar
RicoH
04.01.2026 10:51registriert Mai 2019
"Huber beteuert gegenüber dem «SonntagsBlick», weder Teil der Hammerskins noch anderer ähnlicher Gruppierungen zu sein."
Ja klar doch, er hat "nur" die Hochzeit eines Freundes besucht, der "zufälligerweise" zu den Hammerskins zuzuordnen ist. Konnte er ja nicht wissen, der arme...
275
Melden
Zum Kommentar
7
Was musst du bei einem Brand tun?
Die Katastrophe in Crans-Montana zeigt drastisch, wie gefährlich Brände sind. Wenn du weisst, was du bei einem Brand tun musst, kann das dein Leben retten.
Innert kürzester Zeit wurde aus der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana eine Todesfalle. Vermutlich entzündeten an Champagnerflaschen befestigte Wunderkerzen brennbare Schallschutzelemente an der Decke. Es kam zu einem Flashover, das heisst, in dem stark erhitzten Raum entzündeten sich schlagartig brennbare Gase, was innerhalb von Sekunden zu einem Vollbrand führte. 40 Menschen starben, 115 weitere wurden teilweise lebensbedrohlich verletzt.
Zur Story