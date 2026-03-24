freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
International

Lawine ausgelöst: Drei Schweizer sterben bei Heliski-Tour in Kanada

Unknown C1 joeyvosburgh_2011 PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: x xAllxCanadaxPhotosx 1990-65545 ,model released, Symbolfoto
Drei Schweizer sterben bei einem Lawinenunglück in British Columbia (Symbolbild).Bild: www.imago-images.de

Lawine ausgelöst: Drei Schweizer sterben bei Heliski-Tour in Kanada

24.03.2026, 10:1824.03.2026, 10:18

Bei einem Lawinenunglück in Kanada kommen am Sonntag drei Schweizer ums Leben. Die Gruppe war in der westkanadischen Provinz British Columbia wohl auf einem Heliskiing-Ausflug unterwegs.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigt den tödlichen Vorfall gegenüber «Blick». «Das Schweizerische Generalkonsulat in Vancouver steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden», teilt es mit. Man sei bereits mit den Angehörigen der Opfer in Verbindung.

Wie die kanadische Wintersport-Plattform «Snowbrains» berichtet, waren die drei Verstorbenen gemeinsam mit einer vierten Person am Mount Knauss nahe der Stadt Terrace unterwegs. Gemäss dem kanadischen Lawinendienst dürfte die Gruppe die tödliche Lawine selbst ausgelöst haben. In der Region bestehe aktuell ein erhebliches Lawinenrisiko, schreibt «Snowbrains».

Die vierte Person wurde schwer verletzt und musste mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden, befindet sich inzwischen jedoch in stabilem Zustand.

Beim Heliskiing werden Berggipfel mit dem Helikopter angeflogen, um anschliessend abseits präparierter Pisten durch unberührten Tiefschnee abzufahren. (hkl)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Der dänische Aussenminister zieht mit einer Lüge über die Schweiz in den Wahlkampf
Im dänischen Wahlkampf wird über eine neue Vermögenssteuer gestritten – und über die angebliche Abwanderung von Reichen in die Alpen.
Kaum war der Wahlkampf in Gang gekommen, hatte der dänische Aussenminister Lars Løkke eine hübsche Geschichte parat: In einem schicken Schweizer Alpendorf hätten sich eine Vielzahl reicher Norweger niedergelassen, die vor der Vermögenssteuer ihrer skandinavischen Heimat geflüchtet seien. Die Menükarte dort, im örtlichen Schweizer Michelin-Restaurant, sei deshalb auf Norwegisch.
Zur Story