Drei Schweizer sterben bei einem Lawinenunglück in British Columbia (Symbolbild). Bild: www.imago-images.de

Lawine ausgelöst: Drei Schweizer sterben bei Heliski-Tour in Kanada

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Bei einem Lawinenunglück in Kanada kommen am Sonntag drei Schweizer ums Leben. Die Gruppe war in der westkanadischen Provinz British Columbia wohl auf einem Heliskiing-Ausflug unterwegs.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigt den tödlichen Vorfall gegenüber «Blick». «Das Schweizerische Generalkonsulat in Vancouver steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden», teilt es mit. Man sei bereits mit den Angehörigen der Opfer in Verbindung.

Wie die kanadische Wintersport-Plattform «Snowbrains» berichtet, waren die drei Verstorbenen gemeinsam mit einer vierten Person am Mount Knauss nahe der Stadt Terrace unterwegs. Gemäss dem kanadischen Lawinendienst dürfte die Gruppe die tödliche Lawine selbst ausgelöst haben. In der Region bestehe aktuell ein erhebliches Lawinenrisiko, schreibt «Snowbrains».

Die vierte Person wurde schwer verletzt und musste mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden, befindet sich inzwischen jedoch in stabilem Zustand.

Beim Heliskiing werden Berggipfel mit dem Helikopter angeflogen, um anschliessend abseits präparierter Pisten durch unberührten Tiefschnee abzufahren. (hkl)