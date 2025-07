Die Schweiz kauft Flugabwehrsystem aus Deutschland

Gemäss aktueller Planung wird die Lieferung der ersten Feuereinheit ab Ende 2028 erfolgen. In den Jahren 2029 bis 2031 sollen dann die weiteren Feuereinheiten und Logistikmittel sowie die schrittweise Systemintegration geliefert werden, schreibt Armasuisse.

Neben den fünf IRIS-T SLM Systemen beinhaltet der Beschaffungsvertrag auch die Bereitstellung von Logistik-Fahrzeugen für die mobile Instandsetzung, die Ersatzteilbereitstellung sowie die Be- und Entladung von Lenkwaffen. Ausserdem werden Ersatzteile, Prüfgeräte, Lenkwaffen, eine Ausbildungsstation und eine Initialausbildung für die Schweizer Armee bereitgestellt.

Damit bewege sich das Projekt weiterhin im vorgesehenen Finanzrahmen. Der Vertragswert zur kooperativen Beschaffung von IRIS-T SLM Systemen im Rahmen der Programmvereinbarung European Sky Shield Initiative (ESSI) belaufe sich auf rund 500 Millionen Franken, so Armasuisse.

Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) habe die Vollmacht dazu gegeben, teilte das Bundesamt am Dienstag mit. Mit dem neuen System könne die Bevölkerung vor Bedrohungen aus der Luft aus mittlerer Reichweite geschützt werden. Die Beschaffung erfolge im Rahmen der European Sky Shield Initiative (ESSI) und sei ein wichtiger Meilenstein für die integrierte Luftverteidigung der Schweiz.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese 20 Ausdrücke werden alle Rekruten in der RS lernen

Diese 20 Ausdrücke werden alle Rekruten in der RS lernen

«Krieg sofort beenden»: Vatikan ist entsetzt über den Angriff auf eine Kirche in Gaza

Verhandlungen mit Russland am Mittwoch ++ Ukraine braucht Milliarden für Rüstung

25 Aussenminister drängen auf Ende des Gaza-Kriegs ++ Israel rückt in Deir al-Balah ein

Benzin-Auto möglichst lange weiterfahren oder durch E-Auto ersetzen: Was ist besser?

Trump verbreitet KI-Video von Obamas Verhaftung – was das mit Russland zu tun hat

Ekitiké zu Medizincheck in Liverpool +++ Luzern verpflichtet Schweizer Trio

In Russland wächst die Angst vor den eigenen Kriegs-Heimkehrern

«Chef will alten Knochen kündigen» – 3 ältere Arbeitnehmer packen aus

Nach Einbruch in Waffengeschäft: Walliser Polizei fahndet nach gefährlichen Personen

Unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen in ein Waffengeschäft im Unterwallis eingebrochen. Sie flohen mit der Beute vom Tatort. Auf der Flucht bauten sie in einen Unfall.