Bundespräsident Parmelin besucht Brandopfer in Mailänder Spital

Bundespräsident Guy Parmelin hat am Donnerstag im Mailänder Niguarda-Spital die durch den Brand in Crans-Montana VS verletzten italienischen Patienten besucht. Parmelin, der in Mailand an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele teilnimmt, überbrachte seine Grüsse an die acht Personen, die noch auf der Intensivstation und in der Brandverletzten-Abteilung des Spitals behandelt werden.

Guy Parmelin bei der Trauerfeier in Martigny. Bild: keystone

Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) bestätigte am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Auf der Plattform X schreibt der Bundespräsident, dass er in einem Spital in Mailand die Opfer des Brandes von Crans-Montana, ihre Angehörigen sowie das medizinische und pflegerische Personal besucht habe.

«Ich habe ihnen meinen Respekt und mein Mitgefühl sowie meinen Dank ausgesprochen. Zudem habe ich die volle Unterstützung der Schweiz bekräftigt», heisst es.

Die Brandkatastrophe von Crans-Montana löste in Italien grosse Betroffenheit aus. Sechs der 41 Todesopfer und elf Verletzte sind italienische Staatsangehörige. Immer wieder wurde im südlichen Nachbarland Kritik an der von der Walliser Staatsanwaltschaft geführten Strafuntersuchung laut. (sda)