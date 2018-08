Schweiz

EIne Schlammlawine fegt durch die internationale Presse



Bild: EPA/KEYSTONE

Die Schlammlawine aus Chamoson fegt durch die internationale Presse

Eine Schlammlawine hat am Dienstagabend beim Dorf Grugnay auf Gemeindegebiet von Chamoson VS für Sachschaden und spektakuläre Bilder gesorgt. Die Lawine hatte ihren Ursprung in einem durch ein heftiges Gewitter angeschwollenen Bach.

Die spektakulären Bilder haben es nun auch ins Ausland geschafft. Einige internationalen Medien wie ABC News und The Telegraph haben Videos aus Chamoson bei sich aufgenommen. «Powerful mudslide crashes through village in Switzerland», titelte zum Beispiel ABC News.

A powerful mudslide roared through the village of Grugnay, Switzerland, following storms in the area https://t.co/s23N83YYMj pic.twitter.com/ba8x83G19G — CNN (@CNN) 9. August 2018

«Houses and cars were also hit by the debris from the volcanic-like flow», so im Text von ABC. «Unstoppable mudslide hits Swiss town», schrieb The Telegraph.

A powerful mudslide hit the Swiss municipality of Chamoson, engulfing roads and sending rocks flying pic.twitter.com/38HdAzPbRF — The Telegraph (@Telegraph) 9. August 2018

Auch in Italien machte die Schlammlawine Schlagzeilen: «Svizzera, un torrente di pietre e fango spaventa il piccolo paese di Chamoson» (Ein Strom von Steinen und Schlamm erschreckt das kleine Dorf Chamoson) schrieb reppublica.it.

In Deutschland nahm die FAZ das Video auf: «Bereits am Dienstagabend war eine gewaltige Schlammlawine mit rasender Geschwindigkeit durch eine Schweizer Bergsiedlung gedonnert.»

Schlammlawine überrascht Dorf im Wallis Video: srf

