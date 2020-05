Schweiz

Luca Hänni landet im Let's Dance Finale auf dem dritten Platz



«Let's Dance»-Finale: Jury irritiert von Luca Hännis Leistung

In den vergangenen Wochen sahnte Luca Hänni bei «Let's Dance» eine Bestnote nach der anderen ab. Im Finale der Tanzshow konnte der DSDS-Star dann auf einmal nicht mehr überzeugen. Den Pokal hat sich ein anderer Promi geschnappt.

Er bekam die ersten 30 Punkte der diesjährigen Staffel. Für seinem Contemporary in der vierten Folge von «Let's Dance» zückten alle drei Juroren die zehn. Auch in den Shows darauf konnte der Sänger immer wieder überzeugen, gleich fünf Mal bekam er die volle Punktzahl.

Auch am vergangenen Freitag war Luca Hänni der einzige Kandidat, der von der Jury zwei Mal die Bestnote bekam. Doch nur eine Woche später konnte der 25-Jährige auf dem Tanzparkett nicht mehr so glänzen, wie es die Zuschauer eigentlich von ihm gewohnt waren.

«Du musst abliefern»

Für seine ersten beiden Tänze, eine Salsa zu «Y Le Dije No» und einen Quickstep zu «I'll Be There For You», bekam er jeweils «nur» 27 Punkte. Joachim Llambi kann sich das nicht erklären. «Mein Lieber, ich weiss, warum die letzten Wochen so toll abgeliefert hast, aber ich verstehe nicht, warum du heute in jeden Tanz eins, zwei, drei kleine Fehler einbaust», so der Chefjuror. «Das ist so schade.»

Für seine dritte Performance riet der ehemalige Börsenmakler dem Kandidaten: «Du musst abliefern!» Und das tat er auch. Für seinen Freestyle, eine Mischung aus Jive, Quickstep, Cha Cha Cha und Rumba, bekam er 30 Punkte. Doch damit bildete Luca Hänni zum ersten Mal das Schlusslicht der Punkteliste.

Die Punkte auf einen Blick

Lili Paul-Roncalli: 90 Punkte

Moritz Hans: 90 Punkte

Luca Hänni: 84 Punkte

Weil Lili Paul-Roncalli im Finale gleich drei Mal die volle Punktzahl holte, löste sie ihn von der Spitze ab. Luca Hänni bekam diese Staffel insgesamt sechs Mal die Bestnote, seine Konkurrentin nun sieben Mal.

Das letzte Wort hat aber nicht die Jury, sondern das Publikum. Die Anrufe der Zuschauer werden zu den Punkten der Jury addiert. Da Luca Hänni, der Finalist mit den meisten Instagram-Fans ist, hätte er die Tanzshow locker gewinnen können. Doch nun war der Punkteabstand zu gross. Da konnten ihn auch die Anrufe seiner Follower nicht mehr retten.

Und so stand um kurz nach Mitternacht fest: Luca belegt nur den dritten Platz. Die Siegerin der diesjährigen Staffel ist Lili Paul-Roncalli. Die Artistin ist der «Dancing Star 2020».

