Schweiz schickt Hilfe nach Griechenland für Brandbekämpfung

Ein Schweizer Super Puma bei einer Übung auf dem Neuenburgersee. Bild: keystone

Die Schweiz entsendet drei Armee-Helikopter sowie Personal zur Verstärkung der Brandbekämpfung nach Griechenland. Dort wüten aktuell Brände in mehreren Regionen. Die griechischen Behörden hatten um internationale Unterstützung ersucht.

Besonders betroffen sei die Region um die Stadt Alexandroupolis, teilte das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Freitag mit.

Drei Helikopter des Typs Super Puma und Mitarbeitende der Armee werden laut EDA am Samstag in Richtung Alexandroupolis abheben. Ab Sonntag sollen die ersten Löschoperationen geflogen werden.

Bereits am Freitagnachmittag hätte sich ein Einsatzteam bestehend aus Angehörigen des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe und Fachleuten der Armee auf den Weg nach Griechenland gemacht, hiess in der Mitteilung weiter. «Das Team wird die Koordination mit den griechischen Behörden sicherstellen.» Insgesamt würden rund 30 Schweizer Expertinnen und Experten an den Operationen teilnehmen.

Der Einsatz untersteht der Gesamtverantwortung der Humanitären Hilfe des Bundes, die dem EDA angegliedert ist. Die Schweiz hatte die Super-Puma-Helikopter bereits bei den Bränden im Sommer 2021 nach Griechenland entsandt. (sda)