Die Hamas soll per Bundesgesetz verboten werden – jetzt spricht der Bundesrat

Der Bundesrat hat an der Sitzung vom 22. November 2023 beschlossen, dem Parlament ein Gesetz über das Verbot der Organisation Hamas in der Schweiz zu beantragen. Er hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) und das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) damit beauftragt, einen Entwurf für ein Bundesgesetz auszuarbeiten. Weiter wurde er weiter über Finanzströme informiert, die mittels NGO's an die Hamas geflossen sein sollen.

Die Pressekonferenz im Live-Ticker:

14:37 Bundesrat Cassis spricht Er erinnert an den Angriff der Hamas am 7. Oktober.

Der Nahe Osten sei grundlegend verändert worden.

Das Ziel sei klar: Die Aktionen der Hamas dürfen nicht mit Geld aus der Schweiz finanziert werden. 14:36 Die Massnahme richtet sich nicht gegen die grosse Mehrheit der Palästinenser 14:35 Erschwert es der Hamas, die Schweiz als Finanzdrehscheibe zu nutzen 14:33 Bundesrätin Baume-Schneider spricht Drei Motive stehen im Vordergrund für den Bundesrat:

Stärkung der Strafverfolgung, Verbesserung der präventiv-polizeilichen Massnahmen und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 14:31 Auch die Zusammenarbeit mit drei palästinensischen NGOs wird eingestellt 14:30 Der Bundesrat beschliesst ein Hamas-Verbot per Bundesgesetz Alles dazu jetzt im Liveticker. Die Medienkonferenz beginnt um 14.30 Uhr Anwesend sind Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und Bundesrat Ignazio Cassis.

Das Wichtigste in 3 Punkten:

Verbot der Hamas «beste Lösung»

Vier Tage nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel, meldete der Bundesrat seine Absicht, die Hamas als terroristische Organisation einstufen zu wollen. Er beauftragte das EDA (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten), die rechtlichen Optionen für ein Verbot der Organisation zu prüfen. Am Mittwoch hat er nun beschlossen, ein spezifisches Gesetz zum Hamas-Verbot auszuarbeiten. In der Medienmitteilung zum Beschluss des Bundesrats heisst es:

«Er ist der Auffassung, dass diese Option die beste Lösung ist, um auf die seit dem 7. Oktober 2023 im Nahen Osten herrschende Situation zu reagieren.»

Damit erhielten die Bundesbehörden die notwendigen Instrumente, um gegen allfällige Aktivitäten der Hamas oder die Unterstützung der Organisation in der Schweiz vorzugehen. Bis Ende Februar 2024 sollen das EJPD und das VBS in Zusammenarbeit mit der EDA einen Entwurf für ein Bundesgesetz ausarbeiten.

Bundesrat beendet Zusammenarbeit mit drei palästinensischen NGOs

Der Bundesrat beendet die Zusammenarbeit mit drei palästinensischen Nichtregierungsorganisationen (NGO). Grund sind festgestellte Vertragswidrigkeiten betreffend Verhaltenskodex und vertragliche Antidiskriminierungsklausel.

Bei insgesamt elf NGOs, die Partner des Kooperationsprogramms für den Nahen Osten sind, wurde geprüft, ob sie sich an den Verhaltenskodex und die vertragliche Antidiskriminierungsklausel des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) halten. Bei acht NGOs wurden keine Unregelmässigkeiten nachgewiesen, wie der Bundesrat am Mittwoch schrieb.

Geprüft wurden sechs palästinensische und fünf israelische NGOs. Die Namen der von der Einstellung betroffenen drei palästinensischen NGOs nannte der Bundesrat in der Mitteilung nicht. Auch zu den festgestellten Vertragswidrigkeiten machte er keine Angaben. Mit den drei NGOs werden die Verträge nun nicht verlängert.

Bisher keine Unregelmässigkeiten wurden bei der Untersuchung der Finanzflüsse im Zusammenhang mit den Partner-NGOs der Schweiz gefunden. Das EDA hatte wenige Tage nach dem Angriff der Hamas den Auftrag bekommen, die Finanzströme im Zusammenhang mit den Partner-NGOs zu untersuchen.

Bundesrat plädiert für Zwei-Staaten-Lösung

Der Bundesrat verurteilte die Terroranschläge der Hamas erneut aufs Schärfste. Er bedauere zutiefst, dass seit dem 7. Oktober 2023 Tausende Zivilistinnen und Zivilisten auf beiden Seiten ihr Leben verloren hätten.

«Der Bundesrat anerkennt das Recht Israels, seine Verteidigung und Sicherheit sicherzustellen, und erinnert die Parteien an ihre Verpflichtung, die Zivilbevölkerung zu schützen und das humanitäre Völkerrecht einzuhalten.»

Weiter betont er die Notwendigkeit eines ungehinderten humanitären Zuganges und der damit einhergehenden Feuerpausen. Schliesslich plädiert er erneut für die Zwei-Staaten-Lösung:

Der Bundesrat erinnert daran, dass die Wiederherstellung eines politischen Rahmens in der Region, der auf einer Zwei-Staaten-Lösung beruht, von entscheidender Bedeutung ist. Nur so können die palästinensische und die israelische Bevölkerung in Frieden, Sicherheit und Würde leben.

