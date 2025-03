Schweiz soll neue EU-Regeln im Schengenraum übernehmen

In der Vernehmlassung zur Anpassung des Schweizer Rechts befürwortete laut Mitteilung eine Mehrheit der Teilnehmenden die Übernahme und Umsetzung der revidierten EU-Verordnung. (sda)

In den vergangenen Jahren wurden vermehrt Kontrollen an den Binnengrenzen durchgeführt, unter anderem von Deutschland, das voraussichtlich noch bis Mitte September seine gesamte Landesgrenze kontrolliert. Davon ist auch die Grenze zur Schweiz betroffen.

Mit einer weiteren Anpassung sollen Schengen-Staaten Ausländerinnen und Ausländer ohne legalen Aufenthalt leichter in andere Schengen-Staaten zurückführen können. Asylsuchende und Personen, die internationalen Schutz erhalten haben, seien davon explizit ausgeschlossen. Die Massnahmen solle eine Alternative zu Binnengrenzkontrollen darstellen.

Die Änderungen seien auf eine Anpassung des Schengener Grenzkodexes durch die Europäische Union (EU) zurückzuführen, teilte der Bundesrat mit. Die Schweiz beteilige sich als Schengen-Staat an dieser Harmonisierung.

Innerhalb des Schengenraums sollen die Vorschriften an den Aussen- und Binnengrenzen einheitlich angewandt werden. Der Bundesrat hat am Freitag die Botschaft zu den entsprechenden rechtlichen Änderungen zuhanden des Parlaments verabschiedet.

«Die Bus-Aktion der Migros kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt»

Misswirtschaft, Massenkündigung, mangelnde Transparenz – die negativen Schlagzeilen um die Migros reissen nicht ab. Reputationsexperte Bernhard Bauhofer über Menschlichkeit, McKinsey und Marketing-Gags.

Wie beurteilen Sie die Situation, in der sich die Migros derzeit befindet?

Bernhard Bauhofer: Der Ruf der Migros hat sich massiv verschlechtert. Der neueste Fauxpas sind Kündigungsbriefe für Mitarbeiter des Baumarkts «Do it + Garden». Bei einigen der Briefe konnte man aufgrund eines Formatierungsfehlers im Sichtfenster des Couverts «Kündigung inklusive Austrittsbestätigung» lesen. Dieser Vorfall hat mit der eigentlichen Krise, in der sich die Migros befindet, nichts zu tun. Er trägt aber zum negativen Gesamtbild des Unternehmens bei.