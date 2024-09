In 20 Jahren besuchten unzählige Stars das Zürich Film Festival – hier kämpfte sich Morgan Freeman 2009 durch die Meute an Fotografen.

Einmal im Jahr bringt das ZFF das grosse Kino nach Zürich. In 20 Jahren besuchten unzählige Stars das Festival und stellten mitunter ihre Filme vor. Wir haben die schönsten Bilder gesammelt.

Alle Jahre wieder kommt in Zürich mit dem Zurich Film Festival (ZFF) Hollywoodstimmung auf. Um die 100 Filme aus aller Welt werden von Filmschaffenden und Stars persönlich vorgestellt. Im Oktober 2005 fand das Zurich Film Festival zum ersten Mal statt. Das vom «Guardian» als eines der zehn coolsten Filmfestivals Europas ausgezeichnet, ist momentan das zweitgrösste Filmfestival im deutschsprachigen Raum. Am 3. Oktober - 13. Oktober 2024 findet das 20. ZFF statt.

Wir haben die schönsten Bilder der Stars aus 20 Jahren ZFF-Geschichte zusammengestellt:

Der damals 20-jährige Baschi mit Freundin Katy Winter an der Gala des 2. Zurich Film Festivals 2006.

«Easy Rider» Legende Peter Fonda mit Partnerin Parky Devogaleare auf dem roten Teppich am Eröffnungsabend des 4. Zurich Film Festival 2008.

Der in Polen geborene Filmregisseur Roman Polanski wird 2009 verhaftet.

Danny de Vito nimmt 2010 den Golden Icon Award im Namen von Schauspieler Michael Douglas entgegen. Der an Krebs erkrankte Schauspieler konnte den Preis, den er für sein Lebenswerk enthielt, nicht selber entgegennehmen.

Sean Penn wird 2011 für sein Lebenswerk geehrt. Er spielte in Filmen wie «Mystic River», «Dead Man Walking – Sein letzter Gang» und «Milk »mit.

Der US-amerikanische Schauspieler John Travolta freut sich 2012 über den Golden Eye Award für sein Lebenswerk. Er spielte in Filmen wie «Saturday Night Fever», «Pulp Fiction» und «Grease »mit.

Schauspieler und Produzent Harrison Ford, der unter anderem in Star Wars und Indiana Jones mitspielte, besuchte 2013 das ZFF.

Die kanadische Schauspielerin Ellen Page (heute Elliot) 2015 vor dem Film «Freeheld». Ende 2020 erklärte Page, Transgender zu sein, und änderte seinen Vornamen in Elliot

Arnold Schwarzenegger hält 2015 sein Goldenes Auge stolz in die Höhe.

Der englische Schauspieler Dev Patel, der mit «Slumdog Millionaire» bekannt wurde, am ZFF 2015.

Daniel Radcliffe spielte im Film «Imperium» die Hauptrolle. Der Film wurde 2016 am ZFF präsentiert.

Die britische Schauspielerin Judi Dench war in den James-Bond-Verfilmungen von GOLDENEYE (1995) bis SPECTRE (2015) stets in der legendären Rolle der «M »zu sehen. 2018 ging es aber um den Film «Red Joan».

Johnny Depp präsentiert seinen Film «Richard says goodbye» im Jahr 2018.

Sharon Stone strahlt 2021 in einem atemberaubenden goldenen Kleid, passend zu ihrem erhaltenen Goldenen Auge.

