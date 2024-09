Pamela Anderson wird am diesjährigen Zürich Film Festival für ihre Karriere und ihre Rolle im Film "The Last Showgirl" ausgezeichnet. Bild: EPA/EPA

Pamela Anderson kommt ans Zürich Film Festival und erhält Auszeichnung

Mehr «Schweiz»

Hollywoodstar Pamela Anderson wird am diesjährigen Zürich Film Festival für ihre Karriere und ihre Rolle im Film «The Last Showgirl» ausgezeichnet. Sie wird den Preis persönlich entgegennehmen, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten.

Der Film «The Last Showgirl» von Regisseurin Gia Coppola werde am 4. Oktober in Zürich gezeigt, heisst es im Communiqué des Zürich Film Festival (ZFF) weiter.

In der Hauptrolle spiele Anderson das 50-jährige Showgirl Shelley, das feststelle, dass ihre langjährige Show zu Ende gehe. «Pamela hat die Rolle der Shelley mit Leib und Seele verkörpert und uns von Anfang an in ihren Bann gezogen», wurde Christian Jungen, künstlerischer Leiter des Festivals, in der Mitteilung zitiert.

Traum erfüllt

Das Drama feierte am Toronto International Film Festival Weltpremiere. Für die US-Schauspielerin Anderson, die durch «Baywatch» berühmt wurde, ging mit der Hauptrolle ein Traum in Erfüllung. «Ich glaube, ich habe mich mein ganzes Leben lang auf diesen Part vorbereitet», sagte Anderson in Toronto.

Neben Anderson werden in Zürich weitere Filmgrössen ein «Goldenes Auge» erhalten. Der Preis geht auch an die schwedische Oscarpreisträgerin Alicia Vikander und den US-Schauspieler Jude Law für ihre herausragenden schauspielerischen Leistungen, wie das ZFF bereits mitteilte. (sda)