Ein Kuhhandel? Schweiz müsste Kosten eines Ausstiegs aus F-35-Kauf tragen

Zur Frage, ob er auch heute noch einen Kampfjet aus den USA kaufen würde, hielt der Bundesrat fest, dass dieser Flugzeugtyp Ende der Zwanzigerjahre das meistgenutzte Kampfflugzeug in Europa sein werde. Vor und nach der Schweiz hätten sich mehrere Länder in Europa für den F-35 entschieden.

Doch der Bundesrat will die Abhängigkeit nach Möglichkeit reduzieren – mit Einkäufen im Inland – respektive ausländische Lieferanten diversifizieren. Diese Fragen sollen in die Rüstungspolitische Strategie einfliessen, die Mitte 2025 vorliegen soll.

Der Bundesrat geht davon aus, dass sich die USA bei der Beschaffung der 36 F-35-Kampfjets an ihre rechtlichen Verpflichtungen halten und ebenso an den fix vereinbarten Preis. Die neuen Kampfjets seien für die Verteidigung der Schweiz zentral, und diese sei bei Rüstungsbeschaffungen auf das Ausland angewiesen.

Die Schweiz könne bis zur Lieferung der Kampfflugzeuge jederzeit kündigen, schrieb der Bundesrat in einer Antwort in der Fragestunde des Nationalrates vom Montag. Eine Konventionalstrafe sei zwar nicht vorgesehen. Doch müsste die Schweiz alle Kosten tragen, die sich aus einer Kündigung ergäben. Diese zu schätzen, sei nicht möglich.

«Mein Auftrag lautet, zu gewinnen»: Das sagt Zoë Më zu ihrem ESC-Song

«Voyage» heisst der zarte Chanson, mit dem die Schweizer ESC-Hoffnung Zoë Më in die Fussstapfen von Nemo treten will. Im Interview spricht die Fribourgerin über ihre «surrealen» letzten Tage und ihre Pläne.

Zoë Më, Sie vertreten die Schweiz am grössten Musikwettbewerb der Welt. Wie fühlt sich das an?

Zoë Më: Surreal, aber gut! Ich habe megagut geschlafen und freue mich, jetzt endlich über meinen Song sprechen zu können. Es ist eine Ehre, die Schweiz am ESC zu vertreten. Umso mehr, als der ESC in Basel stattfindet, wo ich geboren wurde.