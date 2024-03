Euroairport Basel-Mülhausen erneut wegen Bombendrohung evakuiert

In den vergangenen Monaten musste der Flughafen, der auf französischem Boden liegt, schon mehrmals evakuiert werden Im Oktober 2023 gab es innert sieben Tagen vier falsche Bombendrohungen am Euroairport, eine weitere im Januar dieses Jahres. Zahlreiche Bombendrohungen führten vergangenes Jahr auch zur Evakuierung auf anderen Flughäfen in Frankreich. (sda)

Das Terminal ist geschlossen und mehrere Flüge wurden am Freitagnachmittag umgeleitet, wie der Webseite des Flughafens zu entnehmen war. Auch die Anschlussstelle Euroairport auf der Höhe Basel war in beiden Richtungen gesperrt, wie der Verkehrsdienst TCS auf X schreib.

Nick Cave & The Bad Seeds spielen im Oktober in Zürich

Nick Cave & The Bad Seeds spielen am 22. Oktober in Zürich. Der australische Musiker und seine Band machen im Rahmen der «The Wild God Tour» halt im Hallenstadion, wie der Veranstalter am Freitag mitgeteilt hat.