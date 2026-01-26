trüb und nass
DE | FR
burger
Schweiz
International

Zuwanderung: Laut Bund kommen weniger Menschen in die Schweiz

Zuwanderung in die Schweiz hat sich laut Bund verlangsamt

26.01.2026, 10:3026.01.2026, 11:08

Die Zuwanderung in die Schweiz hat sich im vergangenen Jahr verlangsamt. Einerseits haben mehr Ausländerinnen und Ausländer die Schweiz wieder verlassen, und andererseits sind weniger Menschen neu zugezogen als 2024.

Menschen bewegen sich am Sonntagsverkauf durch die Bahnnofstrasse, aufgenommen am Sonntag, 3. Dezember 2023 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Im letzten Jahr kamen weniger Personen aus dem Ausland in die Schweiz, als im Vorjahr 2024. Bild: KEYSTONE

83'000 in der Schweiz ansässige ausländische Staatsangehörige hätten die Schweiz 2025 verlassen, schrieb das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Montag aufgrund von provisorischen Zahlen. Das seien rund 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Gleichzeitig kamen rund 165'000 Ausländerinnen und Ausländer in die Schweiz, laut SEM rund 3 Prozent weniger als 2024. Zum zweiten Mal in Folge sei damit die Netto-Zuwanderung von Ausländern zurückgegangen. Für 2025 lag sie bei 75'000 Personen, 10 Prozent tiefer als 2024.

Aus EU- und Efta-Staaten zogen rund 5 Prozent weniger Menschen in die Schweiz als 2024. Für die meisten war ein Job der Grund dafür. Aus Drittstaaten kamen rund 20 Prozent weniger neu Zugewanderte. Ende 2025 lebten rund 2,4 Millionen Ausländerinnen und Ausländer im Land. (sda)

Mehr News aus der Schweiz:

Pfister will zusätzliche F-35-Jets – doch es gibt breiten Widerstand
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Demo gegen ICE
1 / 11
Demo gegen ICE

Menschen in den ganzen USA gehen auf die Strasse, um gegen die ICE-Agent:innen zu demonstrieren.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
260224 ICE Murder
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zuwanderung in die Schweiz hat sich laut Bund verlangsamt
Die Zuwanderung in die Schweiz hat sich im vergangenen Jahr verlangsamt. Einerseits haben mehr Ausländerinnen und Ausländer die Schweiz wieder verlassen, und andererseits sind weniger Menschen neu zugezogen als 2024.
Zur Story