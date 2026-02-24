bedeckt11°
EU-Mitgliedstaaten wollen Beziehungen zur Schweiz stärken

Die Mitgliedstaaten der EU wollen die Beziehungen zur Schweiz stärken. Der Rat der EU soll am Dienstag grünes Licht für die Unterzeichnung des Paketabkommens mit Bern geben.

«Das Abkommenspaket wird unsere Kooperation erweitern», sagte die stellvertretende zypriotische Europaministerin, Marilena Raouna, bei ihrer Ankunft an dem Ratstreffen in Brüssel. Zypern hat derzeit den EU-Ratsvorsitz inne und leitet in dieser Rolle das Treffen. Der Entscheid, der die Europäische Kommission für die Unterzeichnung der Verträge mit Bern ermächtigen soll, gilt als Formsache.

epa12726072 Marilena Raouna, Deputy Minister for EU Affairs of Cyprus, speaks during a debate on urgent actions to revive EU competitiveness, deepen the EU single market, and reduce the cost of living ...
Marilena Raouna, stellvertretende zypriotische Europaministerin.Bild: keystone

«Die Schweiz gehört im Zentrum Europas auch in den Binnenmarkt hinein», sagte der deutsche Staatsminister Gunther Krichbaum in Brüssel vor dem Treffen. Es gelte nun, die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz auf eine neue Grundlage zu stellen. Wie Krichbaum unterstrichen auch andere Ministerinnen und Minister die Wichtigkeit der Beziehungen zur Schweiz. (hkl/sda)

Bern beruft Sondertreffen mit Brüssel wegen EU-Handelspolitik ein – und fordert Ausnahme
