Tschechischer Präsident Petr Pavel in der Schweiz gelandet

Mehr «Schweiz»

Der tschechische Präsident Petr Pavel und seine Frau Eva Pavlova sind am Dienstagvormittag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in der Schweiz angekommen. Die Staatsgäste wurden am Flughafen Zürich von Bundespräsidentin Viola Amherd empfangen.

Petr Pavel und seine Frau Eva bei ihrer Ankunft in Kloten. Bild: keystone

Zum Auftakt stand am Dienstag die Eröffnung eines Wirtschaftsforums der ETH Zürich auf dem Programm, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bekannt gab. Zudem waren Besuche im Labor Spiez sowie dem Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) in Thun geplant. Dort sollten Sicherheitsfragen und die Zusammenarbeit in Europa erörtert werden.

Am Mittwoch wird der Staatsgast mit militärischen Ehren auf dem Bundesplatz in Bern empfangen. Im Zentrum der anschliessenden Gespräche mit einer Delegation des Bundesrats stehen laut EDA die bilateralen Beziehungen, der wirtschaftliche Austausch, Energie und Migration sowie Sicherheitsfragen, auch in Hinblick auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Wegen der laufenden Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU soll auch die aktuelle Europapolitik thematisiert werden. Ebenso auf der Agenda stehen die Lage im Nahen Osten und die Kooperation der beiden Länder auf internationaler Ebene.

In der Schweiz leben rund 11'000 Tschechinnen und Tschechen während rund 1600 Schweizerinnen und Schweizer in der Tschechischen Republik leben. Das Handelsvolumen mit Tschechien betrug 2023 rund 5,2 Millionen Franken und hat sich seit der Jahrtausendwende verdreifacht. Die Schweiz ist die siebtgrösste Investorin in der Tschechischen Republik. (dab/sda)