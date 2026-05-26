19,5 Kilo Marihuana im Gepäck: Schweizer in Rom festgenommen

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Ein Schweizer ist am Flughafen Rom-Fiumicino mit 19,5 Kilogramm Marihuana festgenommen worden. Die Drogen waren in seinem aufgegebenen Gepäck versteckt, wie die Finanzpolizei von Rom am Dienstag mitteilte.

Ein Schweizer wurde in Rom mit kiloweise Marihuana erwischt. Bild: sda

Der Reisende kam aus Bangkok, Thailand, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete. Die Ermittlungen brachten «spezifische Risikofaktoren» hinsichtlich der Passagiere aus dem südostasiatischen Land zutage.

Der Drogenhandel nach Italien hat seit der Entkriminalisierung der Substanz in Thailand im Jahr 2022 erheblich zugenommen. Kriminelle Organisationen verpacken die Drogen vakuumversiegelt, um die Koffer optimal zu beladen, und verwenden Geolokalisierungs-Tags, um die Sendungen zu verfolgen.

Zwischen 2024 und 2026 konnten durch Polizeieinsätze an dem Römer Flughafen 35 Drogenhändler festgenommen und mehr als 830 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt werden. (dab/sda/adn)