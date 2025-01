Berner Forscher entdecken frisch gefallenen Meteoriten im Oman

Entdeckt hat das osmanisch-schweizerische Forschungsteam den Meteoriten mit Kameras, die seit 2021 auf den Himmel über der zentralen Wüste Omans gerichtet sind. Am 23. Dezember 2023 sahen sie damit eine Feuerkugel, die mit einer Dauer von 3,3 Sekunden von vier Kameras aufgezeichnet wurde. Anhand dieser Aufnahmen berechneten die Forschenden die Flugbahn des aus dem Weltraum gefallenen Bruchstücks. Nur 49 Tage später fanden sie den 26,8 Gramm schweren Meteoriten in der Nähe einer verlassenen Bohrstelle.

Bauernpräsident Markus Ritter sagt, warum ihn das VBS reizen würde

Markus Ritter überlegt sich eine Bundesratskandidatur sehr ernsthaft. Im Interview erklärt der Bauernpräsident, warum er sich vorstellen könnte, das Verteidigungsdepartement zu übernehmen, was er von der Neutralität und den bilateralen Verträgen mit der EU hält und warum er sich schämt, nicht richtig Italienisch zu sprechen.

Die Anfahrt zum Hof von Markus Ritter ist steil, die Aussicht über das St.Galler Rheintal fantastisch. Der Blick in die Weite bringe ihn immer wieder auf gute Ideen, sagt Ritter, bevor er in der Stube seines 400-jährigen Bauernhauses in Altstätten einen Kaffee serviert. Am Abend zuvor hat er an diesem Tisch mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen, die vor zwei Jahren den Hof übernommen haben, über eine mögliche Bundesratskandidatur gesprochen. Zwar sind noch nicht alle Fragen geklärt, der Bauernpräsident lässt aber mehr als deutlich durchschimmern, dass ihn das Bundesratsamt reizen würde.