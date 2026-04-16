Medien: Schweizer Manager in Panama erschossen

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Der Schweizer Ökonom und Jurist Miguel Gonzalez wurde in Panama-Stadt getötet. Das berichten mehrere Nachrichtenportale, darunter die Zeitung «Critica», am Donnerstag.

Erste Erkenntnisse deuten auf einen gezielten Mord, berichtet «Critica». Berichten zufolge nahmen zwei Fahrzeuge den SUV des Managers ins Visier und eröffneten das Feuer. González habe die Kontrolle über das Auto verloren und sei gegen einen Strommasten geprallt. Der 60-Jährige habe mindestens fünf Schussverletzungen erlitten und sei noch vor Ort für tot erklärt worden. Hinweise zu den Tätern fehlen bislang.

Der Vorfall fand in Panama-Stadt statt. (Symbolbild) bild: IMAGO / Addictive Stock

Gonzalez war Geschäftsführer des Brokerhauses Firmus Financial Inc. In der Vergangenheit hatte der Banker verschiedene Positionen bei diversen Privatbanken inne. Laut «Critica» lebte Gonzalez seit elf Jahren in Panama. (hkl)

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