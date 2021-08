Länder wie Israel haben bereits damit begonnen, in der Schweiz ist man noch unschlüssig: Die dritte Impfung ist nicht ganz unumstritten. Das zeigt auch der jüngste Appell der WHO.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert einen vorübergehenden Stopp von Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus, so lange noch viele ärmere Länder auf Impfdosen warten. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kritisierte die in mehreren Ländern erörterten Pläne für solche Impfungen am Mittwoch in Genf.

Bereits begonnene Auffrischimpfungen sollten ausgesetzt und Pläne dafür bis mindestens Ende September auf Eis gelegt werden, bis mindestens zehn Prozent der Menschen in allen Ländern der Welt geimpft seien.

Anfang August zeigten die Daten, dass es eine grössere Ungleichheit beim Impffortschritt zwischen reichen und armen Ländern gab. Während Nordamerika und Europa bereits die halbe Bevölkerung oder mehr impfen konnten, lagen die Durchimpfungsquoten etwa in afrikanischen Ländern im einstelligen Prozentbereich.

«Länder mit hohen Einkommen haben 100 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht», sagte Tedros. «Gleichzeitig konnten Länder mit niedrigen Einkommen nur 1,5 Dosen pro 100 Menschen verabreichen, weil ihnen Impfstoff fehlt. Wir brauchen dringend eine Kehrtwende, so dass die Mehrheit der Impfstoffe in Länder mit niedrigen statt hohen Einkommen geht.»