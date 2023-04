Barack Obama Besuch in Zürich ist mit viel Aufwand verbunden

Barack Obamas Besuch in Zürich ist mit viel Aufwand verbunden

Am Samstag ist es so weit: Der ehemalige Präsident Barack Obama kommt in die Schweiz. Sein Besuch ist aber mit grossem Aufwand verbunden.

Der ehemalige US-Präsidenten Barack Obama kommt nach Zürich. Sein Auftritt am Samstag ist mit grossem Aufwand verbunden, wie der deutsche Veranstalter in einem Interview aufzeigt. Nicht zuletzt bezüglich Sicherheit.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Bild: keystone

Die Stadt Zürich wird für die Sicherheit von Obama verantwortlich sein, wie Veranstalter Nader Korayeim am Donnerstag gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte. Sie muss sich zusätzlich mit dem Secret Service absprechen, der für die Sicherheit aller aktuellen und ehemaligen Präsidenten verantwortlich ist.

Der erstmalige Besuch Obamas in der Schweiz ist minutiös geplant. «Nichts wird dem Zufall überlassen. Die Anzahl der Stufen in der Halle wird gezählt», sagt Korayeim im Interview. Bilder dürften nur in Absprache mit dem Management veröffentlicht werden. Wie viel Geld Obama für den Auftritt erhält, sagt der Veranstalter mit Verweis auf die Schweigepflicht in den Verträgen nicht.

Wohl nicht ausverkauft

Dass Zürich neben Amsterdam und Berlin ausgewählt wurde, liege am «internationalen Flair», aber auch weil die Stadt finanzstark sei. Der Vorverkauf laufe «vernünftig», sagt Korayeim. Er rechnet aber nicht damit, dass das Hallenstadion ausverkauft sein wird.

Der Anlass wird vom deutschen Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf moderiert. Vor dem Gespräch mit Obama sollen «aussergewöhnliche Überraschungsgäste» auftreten. (oee/sda)