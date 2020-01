Schweiz

Nun ist es offiziell: Trump kommt ans WEF nach Davos



Bild: KEYSTONE

Donald Trump kommt auch dieses Jahr ans WEF. Was bereits vermutet wurde, ist nun klar: Die Pressesprecherin Trumps bestätigte die Teilnahme des US-Präsidenten gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Er werde am 21. und 22. Januar am Weltwirtschaftsforum teilnehmen, sagte seine Pressesprecherin Stephanie Grisham.

Trumps Tochter Ivanka sowie ihr Ehemann Jared Kushner werden ebenfalls mit von der Partie sein.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Trump in die Schweiz kommt. Bereits vor zwei Jahren besuchte er das WEF in Davos. Im letzten Jahr musste er wegen des Budgetkonflikts in Washington bleiben.

Trump wird mit einer grossen Entourage in die Bündner Berge reisen. So ist auch Finanzminister Steven Mnuchin, der die US-Delegation offiziell anführt, mit dabei. Weiter kommen Wirtschaftsminister Wilbur Ross, Transportministerin Elaine Chao, Arbeitsminister Eugene Scalia, der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Energie- und Umweltsekretär Keith Krach.

(dfr)

