Berset besucht Schweizer Uno-Einsatzkräfte im Kongo

Mehr «Schweiz»

Zum Abschluss seines Besuchs in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) hat Bundespräsident Alain Berset Schweizer Einsatzkräfte der Uno-Friedensmission Monusco getroffen. Diese habe aus Sicht der Schweiz eine massgebliche Rolle zur Stabilisierung der Lage im Land.

Das teilte das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) am Sonntag mit. Zuvor traf Berset den kongolesischen Präsidenten Félix Tshisekedi in der Hauptstadt Kinshasa. Das Gespräch galt den bilateralen Beziehungen und der Sicherheitslage im Osten des Landes.

Bundespräsident Alain Bundespräsident trifft sich mit Protection & Operation DSRG Khassim Diagne, Goma am Sonntag 16. April 2023 Bild: keystone

Weiter besuchte Berset in Goma ein Lager für Binnenflüchtlinge. In Bukava traf der Bundespräsident zudem Repräsentanten von regionalen Behörden und Schweizer Partnerorganisationen sowie den Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege in dessen Panzi-Spital.

Bei allen Gesprächen stand gemäss dem EDI die Frage im Zentrum, wie der Schutz von Zivilpersonen in Konfliktgebieten gewährleistet werden kann. Zu diesem Thema ist Mitte Mai eine Sitzung des Uno-Sicherheitsrates unter dem Vorsitz von Berset geplant. (sda)