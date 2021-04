Schweiz

International

Gleich viele Einwohner: Schweizer Bevölkerung könnte so verteilt werden



Bild: KEYSTONE

Die Welt in Karten

Dichtestress? Wir haben die Bevölkerung der Schweiz mal etwas umverteilt

Menschenmassen sind zwar für viele aktuell nur noch eine ferne Erinnerung. Meist negativer Art. Darum haben wir uns gefragt, wie viel Platz die Schweizer Bevölkerung – oder Teile davon – hätte, wenn wir sie an Orte mit deutlich tieferer Einwohnerdichte verschieben würden.

Wo leben eigentlich gleich viele Leute? Nur an einem Ort zusammengedrängt, am anderen mit viel mehr Platz. Wir haben dafür mit der Schweizer Bevölkerung etwas experimentiert:

Kanton Zürich

Der Kanton Zürich zählt als einwohnerstärkster Kanton der Schweiz über 1,5 Millionen Einwohner. Auf der relativ kleinen Fläche drängen sich dabei gleich viele Personen wie in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, Nidwalden, Obwalden, St.Gallen, Tessin, Uri und Wallis zusammen.

Stadt Zürich

Nach dem gleichen Prinzip verteilen wir die Bewohner der grössten Schweizer Stadt Zürich. Die 420'000 Einwohner entsprechen den Bewohnern dieser 354 Gemeinden.

Ausgewählt haben wir die Gemeinden vor allem mit Blick auf die kleinstmögliche Einwohnerdichte. Da schwingen Guttannen, Bedretto, Ferrera, Zwischpergen und Campo (Vallemaggia) mit einer Person pro Quadratkilometer oben aus. Ebenfalls berücksichtigt wurden danach noch die Flächen der Gemeinden.

Stadt Basel

Das gleiche Spiel mit der zweitgrössten Deutschschweizer Stadt: Basel. Die 173'000 Einwohner vom Rheinknie entsprechen der Bevölkerung dieser 171 Gemeinden.

Grössten vier Berner Städte

Brechen wir das Ganze auf Kantonsebene herunter. Für den Kanton Bern vergleichen wir die Fläche der vier grössten Städte im Kanton (Bern, Biel, Thun, Köniz) mit 224 Gemeinden, welche die gleiche Anzahl Einwohner ausweisen.

Alle Städte der Romandie mit über 30'000 Einwohnern

Und zum Abschluss der Schweiz-internen Vergleiche reisen wir in die Romandie. Hier haben wir die sieben Städte mit mehr als 30'000 Einwohner als Referenz genommen. Allerdings sind Vernier und Lancy dabei mit Genf zusammengewachsen. Und bei Lausanne gilt es zu beachten: Die sehr grosse Mehrheit wohnt im untersten der drei Gemeindeteilen. Die beiden Gebiete, die nicht an den See grenzen, sind sehr dünn besiedelt.

Wie auch immer: In den blauen 435 Gemeinden leben gleich viele Personen wie in den grössten sieben.

Schweiz und die Welt

Vergleichen wir die Schweiz noch mit Ländern und Gebieten der Welt. Ebenfalls rund 8,6 Millionen Einwohner wie bei uns leben zusammengefasst in der Mongolei, Namibia, Botswana, Grönland und Westsahara.

Schweiz und Territorien

Grösser werden die Flächen, wenn wir uns von Ländern lösen und nur auf Provinzen schauen. Wir haben uns hier neben Grönland (60'000 Einwohner) auf die drei flächenmässig grössten Länder der Welt – Russland, Kanada und die USA – beschränkt.

Die Schweiz hat so gleich viele Einwohner wie folgende Provinzen/Gebiete zusammen:

Dänemark: Grönland

Kanada: Nunavut, Nordwest-Territory, Mnitoba, Saskatchewan, Yukon

Russland: Amur, Jamal-Nenzen, Krasnojarsk, Magadan, Sacha (Jakutien), Tschuktschen

USA: Alaska

Schweiz und die USA

Vergleichen wir die Schweiz noch mit den USA. In diesen acht US-Staaten leben gleich viele Personen wie in der Schweiz:

Hier leben gleich viele Personen wie in der Schweiz Bild: datawrapper/watson

Alaska : 741'894 Einwohner

: 741'894 Einwohner Idaho : 1'683'140 Einwohner

: 1'683'140 Einwohner Maine : 1'331'479 Einwohner

: 1'331'479 Einwohner Montana : 1'042'520 Einwohner

: 1'042'520 Einwohner Nebraska : 1'907'116 Einwohner

: 1'907'116 Einwohner North Dakota : 757'952 Einwohner

: 757'952 Einwohner South Dakota : 865'454 Einwohner

: 865'454 Einwohner Wyoming: 585'501 Einwohner

Schweiz und Kanada

Mit Blick auf Kanada entsprechen diese neun Provinzen ungefähr der Einwohnerzahl der Schweiz:

Hier leben gleich viele Personen wie in der Schweiz Bild: watson/datawrapper

Alberta : 4'286'134 Einwohner

: 4'286'134 Einwohner Manitoba : 1'338'109 Einwohner

: 1'338'109 Einwohner New Brunswick : 759'655 Einwohner

: 759'655 Einwohner Neufundland und Labrador : 528'817 Einwohner

: 528'817 Einwohner Nunavut : 37'996 Einwohner

: 37'996 Einwohner Nordwest-Territorien : 44'520 Einwohner

: 44'520 Einwohner Prince Edward Island : 152'021 Einwohner

: 152'021 Einwohner Saskatchewan : 1'163'925 Einwohner

: 1'163'925 Einwohner Yukon: 38'459 Einwohner

Schweiz und Russland

In Russland müssten sich diese acht Föderationssubjekte zusammentun, um die rund 8,6 Millionen Einwohner der Schweiz zu egalisieren:

Hier leben gleich viele Personen wie in der Schweiz Bild: watson/datawrapper

Autonomer Kreis Tschuktschen : 58'824 Einwohner

: 58'824 Einwohner Oblast Magadan : 182'726 Einwohner

: 182'726 Einwohner Region Kamtschatka : 358'801Einwohner

: 358'801Einwohner Autonomer Kreis Jamal-Nenzen : 507'006 Einwohner

: 507'006 Einwohner Republik Sacha (Jakutien) : 949'280 Einwohner

: 949'280 Einwohner Region Transbaikalien : 1'155'346 Einwohner

: 1'155'346 Einwohner Oblast Irkutsk : 2'581'705 Einwohner

: 2'581'705 Einwohner Region Krasnojarsk: 2'828'187 Einwohner

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das sind die schönsten Landschaftsfotos 2020 Andrea sind die Einwohner egal. Hauptsache kein Wind. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter