Französischer Abgeordneter in Porrentruy: «Die Schweiz ist ein Beispiel für uns»

Vor dem Hintergrund des «Ausländerverbots» hat der französische Abgeordnete Matthieu Bloch, dem rechtspopulistische bis rechtsextremen Rassemblement National nahestehend, am Donnerstag Porrentruy im Jura besucht. watson hörte sich an, was er zur Sache zu sagen hatte und befragte dann die Badegäste, was sie von dem Verbot hielten.

Einen starken Unterstützer haben die Behörden von Porrentruy in Matthieu Bloch gefunden, dem stellvertretenden Vorsitzenden der französisch-schweizerischen Freundschaftsgruppe in der Nationalversammlung und Abgeordneten von Montbéliard im benachbarten Departement Doubs.

Der Abgeordnete der UDR (Union des Droites pour la République), der mit der Rassemblement National (RN) verbündeten Gruppierung von Eric Ciotti, war am Donnerstagmorgen Gast des Bürgermeisters der jurassischen Gemeinde, die das «Ausländerverbot» für ihr Schwimmbad erlassne hat. Der Besuch hatte etwas Offizielles.

Der 42-jährige französische Parlamentarier, der um 9 Uhr mit seinem parlamentarischen Assistenten am Steuer eines Peugeot 3008, der in den Werken von Sochaux-Montbéliard montiert wird, ankam, trug einen blauen Anzug, ein weisses Hemd und eine rote Krawatte und unterhielt sich etwa eine Stunde mit dem ersten Bürgermeister des Ortes, Philippe Eggertswyler, dem «Vater» des Entscheids, der die Nutzung des Schwimmbads auf Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz sowie auf Ausländer mit Schweizer Arbeitsbewilligung und Touristen beschränkt.

«Ein Sturm im Wasserglas»

Ein Trio von Journalisten, darunter meine Wenigkeit, erwartete Bloch nach Abschluss seines Interviews vor dem Rathaus.

Bloch nutzte den Schweizer Fall, um seine Sicht auf Frankreich zu untermauern:

«Ich sage Ihnen ganz klar, dass die Entscheidung des Bürgermeisters von Porrentruy völlig legitim ist. Ich hätte mich beschwert, wenn es eine Stigmatisierung der Franzosen gegeben hätte, wenn der Beschluss darin bestanden hätte, dass man sich weigert, Franzosen im Schwimmbad zu sehen. Ich hätte gesagt, dass ich damit nicht einverstanden bin und dass man nicht alle Franzosen über einen Kamm scheren sollte. Im Moment machen wir einen Sturm im Wasserglas über etwas, das es eigentlich gar nicht gibt.» Matthieu Bloch

Schweiz als Vorbild für Frankreich

Bloch scheint die Schweizer Bürgerlichkeit zu bewundern und im Gegensatz dazu die Sicherheitsprobleme in Frankreich zu bedauern, die er zum Teil mit Migration in Verbindung bringt:

«Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass wir in bestimmten Vierteln Probleme mit der Assimilation und der Integration haben. Im Übrigen sagen mir unsere französischen Polizisten immer: ‹Wenn wir nur die gleichen Mittel und die gleiche Kultur wie die Schweiz hätten, hätten wir vielleicht weniger Probleme›. In Frankreich gibt es eine gewisse Lockerheit, die man bei Ihnen nicht findet. Ihr seid vielmehr ein Vorbild für uns.» Matthieu Bloch

«Diese Strolche hier suchen das Bad»

Bloch kommt auf die Frage der Gewalt in Schwimmbädern zurück, die seiner Ansicht nach ein Symptom von Grösserem ist:

«Sie haben 90 Prozent der Menschen, die in einem französischen Viertel wohnen, die in Frieden leben wollen und die von ein paar wenigen ‹Schlägern› als ‹Geiseln› genommen werden. Diese ‹Schläger› wollen dann ins Schwimmbad, und wenn es bei uns geschlossen ist, kommen sie zu Ihnen. Das Problem für uns ist, es zu schaffen, dass es weniger Schläger gibt. In Frankreich gibt es enorm viele rechtsfreie Räume, enorm viele Viertel, in denen es Sicherheitsprobleme gibt, weil es nicht die strafrechtliche Antwort gibt, die nötig wäre.» Matthieu Bloch

2027 für den Rassemblement National

Die Botschaft ist zweifellos angekommen. Bloch macht kein Geheimnis daraus, dass er bei den nächsten Präsidentschaftswahlen den Rassemblement National unterstützen wird. Er kommt aus der Partei Les Républicains und davor, in seinen Anfängen in der Politik, aus der UMP mit der Tendenz zur «Rechten», einer kurzlebigen Epoche, die 2007 von Nicolas Sarkozy verkörpert wurde.

Der Abgeordnete, der aus Audincourt, einem Vorort von Montbéliard, stammt, besuchte den Bürgermeister Philippe Eggertswyler jedoch in erster Linie, um ihm vorzuschlagen, ein echtes Programm für die grenzüberschreitende französisch-schweizerische Zusammenarbeit wiederzubeleben, ein Thema, das ihm offensichtlich sehr am Herzen liegt.

Fahrgemeinschaften und Bahnverbindungen erhöhen

Die Frage des Verkehrs scheint in seinen Augen zentral zu sein. Er ist sehr wütend auf den Vizepräsidenten der Region Burgund-Franche-Comté, Michel Neugnot, weil er die Bahnlinie zwischen Biel und dem TGV-Bahnhof Belfort-Montbéliard verschmäht hat – «ein Schwachsinn», wie er sagt.

Was ist seine Vision? Die Fahrgemeinschaften der französischen Grenzgänger zu stärken, um die Schweizer Tunnel zu den Hauptverkehrszeiten zu entlasten, und die Zugverbindungen zu erhöhen.

Seine Botschaft? «Ihr Schweizer seid ein Vorbild an Pragmatismus und Effizienz, wir Franzosen sind die Arbeitskräfte, ohne die eure Fabriken nicht laufen würden. Bündeln wir unsere Kräfte!»

Der jurassische Ständerat Charles Juillard kommt gerade am Hôtel de Ville vorbei. Die beiden Männer hatten sich noch nie zuvor getroffen. Juillard erklärte, wie sehr er sich für die Verteidigung der Bahnlinie Biel-Belfort eingesetzt habe. Er stimme der Idee einer grenzüberschreitenden Partnerschaft, die diesen Namen auch verdient, voll und ganz zu.

Gipfeltreffen in der Krise

Es ist 10:30 Uhr, die Zeit verging schnell. Bloch und sein parlamentarischer Assistent steigen wieder in den Peugeot 3008, Kurs auf das benachbarte Frankreich und dessen Probleme. In der Zwischenzeit kam Eggertswyler in Jeans und grauem T-Shirt aus dem Rathaus, in einer wiederkehrenden Sommerstimmung, die zum Baden einlädt.

Am Donnerstag soll um 16 Uhr ein Vierer-Krisengipfel zwischen Bürgermeister Philippe Eggertswyler, Lionel Maitre vom Syndicat intercommunal du district de Porrentruy, die beide für den «Schwimmbadbeschluss» sind, dem Chef der kantonalen Gendarmerie und der kantonalen Ministerin Rosalie Beuret stattfinden.

Letztere, eine Sozialistin, würde es begrüssen, wenn die Dauer des Gemeindeerlasses, der am 4. Juli in Kraft trat und bis zum 31. August läuft, verkürzt würde. Die Stadtverwaltung hingegen bleibt vorbehaltlich einer gerichtlichen Entscheidung vorerst auf ihrem Standpunkt.

Was die Gäste im Schwimmbad sagen

Eine Viertelstunde Fussweg vom Stadtzentrum von Porrentruy entfernt befindet sich das berühmte Schwimmbad. Es ist kurz vor Mittag, und die Besucherzahlen sind nach drei Tagen kaltem Wetter nur mässig, auch wenn es jetzt wieder schön ist.

Ob sie mit dem Verbot zufrieden sind, will watson von ihnen wissen. Die Meinungen der Menschen sind geteilt.

Ein Mann in den Fünfzigern sagt:

«Das ist ein ziemlicher Unsinn, dieser Erlass. Das ist diskriminierend, wenn man dann auch noch sieht, dass er von der extremen Rechten in Deutschland übernommen wurde.»

Eine Mutter, ihre drei Kinder und die Grossmutter:

«Wir stimmen zu, das ist besser. Eine meiner Töchter, die mit der Schule gekommen war und der ich erlaubt hatte, mit ihren Freundinnen eine Stunde länger im Schwimmbad zu bleiben, hörte Worte, die man nicht in ihrem Alter hören sollte. Ein Jugendlicher hatte ein Messer.»

Das fragliche Mädchen, etwa zwölf Jahre alt, liegt da und unterbricht ihre Mutter:

«Ein Schweizer Messer, der Jugendliche war ausserhalb des Schwimmbeckens.»

Ein Vater mit seinen drei Töchtern und seiner Schwester kommt aus dem Pas-de-Calais in Nordfrankreich:

«Hier ist es ruhig und man kann rauchen. Ich komme aus Audincourt im benachbarten Frankreich, das nächste Schwimmbad auf französischer Seite ist in Montbéliard, ich war noch nie dort.»

Er fährt fort: «Ich habe eine Schweizer Arbeitserlaubnis, deshalb komme ich ins Schwimmbad in Porrentruy und gehe nicht woanders hin. Im Moment bin ich arbeitslos. Ich habe in einer Uhrenfirma gearbeitet, die gleich hier nebenan liegt (er macht eine Armbewegung). In der Schweiz, zumindest hier, wird man nicht bestohlen, man ist sicher.» Seine Schwester schaltet sich ein:

«In Pas-de-Calais gehe ich nie ins Schwimmbad.»

Eine junge Sportlehrerin und ihre Freundin, eine Sozialarbeiterin. Sie wohnen neben dem Schwimmbad in Porrentruy:

«Sie waren manchmal auf der Suche nach Ärger, eher nordafrikanische Profile. Sie nahmen sich Liegestühle und setzten sich auf die Seite, um Shisha zu rauchen. Man hatte das Gefühl, dass es mit einem Blick losgehen könnte.»

Ein Mann und eine Frau mit Schweizer Staatsangehörigkeit. Er:

«Wir können die Entscheidung verstehen, aber es wäre besser gewesen, wenn er sich beispielsweise auf die 18- bis 25-Jährigen und nicht auf alle Altersgruppen bezogen hätte.»

Sie:

«Ich finde es nicht normal, französischen Rentnern oder Müttern, die auf der anderen Seite der Grenze leben, einen Moment der Entspannung im Schwimmbad von Porrentruy zu verwehren, nur weil sie keine Arbeitserlaubnis haben.»

Sie und er:

«Vor ein paar Tagen wurde ein junger Mann von der Polizei in Handschellen abgeführt, er war ein guter, ein echter Schweizer!»

Laut Lionel Maître, einem der Initiatoren des Verbots, verzeichnete das Schwimmbad in Porrentruy am ersten Tag nach Inkrafttreten der Massnahme 30 zusätzliche Abonnements, am zweiten Tag 20. An diesem Donnerstag, dem 10. Juli, «ist es fast ein bisschen leer», stellt ein Badegast fest.