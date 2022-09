Das Haberstal, Ortsteil Windlach, Gemeinde Stadel ZH. Hier will die Nagra das Atommüll-Tiefenlager bauen – in die Anflugschneise für den Zürcher Flughafen. Bild: watson

Interview

Atommüll-Experte zum Tiefenlager-Entscheid: «Der Auswahlprozess ist kontaminiert»

Der Standortentscheid der Nagra ist noch vor der öffentlichen Bekanntgabe durchgesickert. Der Geologe und Entsorgungsexperte Marcos Buser nimmt Stellung und warnt vor weiteren kostspieligen Fehlern.

Noch hält sich die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) offiziell bedeckt, doch am Montag wird sie nur noch bestätigen, was die Spatzen längst von den Dächern pfeifen: Das Atommüll-Tiefenlager soll im Grenzgebiet zwischen dem Zürcher Unterland und dem Aargau gebaut werden. Das ist der Standort «Nördlich Lägern».

Der «Tages-Anzeiger» machte am Samstag publik, dass die Grundstücksbesitzer am Vormittag von der Nagra über das Tiefenlager in ihrer Region informiert worden seien.

Es geht um radioaktiven Sondermüll, der – in spezielle Container verpackt – zehntausende Jahre weiter strahlen wird und ein grosses Risiko für die Umwelt darstellt.

Der unabhängige Schweizer Tiefenlager-Experte und erfahrene Geologe Marcos Buser ordnet den Entscheid ein und erklärt, wie die Verantwortlichen das bei der Bevölkerung verlorene Vertrauen zurückgewinnen könnten.

Herr Buser, was halten Sie vom Standort-Entscheid der Nagra?

Es ist ein äusserst schwieriger Entscheid, der in einen widersprüchlich geführten Prozess eingebunden ist. Über Jahrzehnte fokussierte die Nagra auf den Standort Zürcher Weinland. Man erinnere sich insbesondere an den 2002 eingereichten Entsorgungsnachweis für hochaktive Abfälle der Nagra und ihren Antrag zuhanden des Bundes, das Weinland als Endlagerstandort vorzuziehen.

Nun soll also – für viele überraschend – der Atommüll im Zürcher Unterland begraben werden.

Dass ein Standort, der über Jahrzehnte als Reservestandort galt und der gegen den Willen der Nagra wieder in das Auswahlverfahren aufgenommen werden musste, nun plötzlich der allerbeste Standort sein soll, ist nicht nur merkwürdig, sondern vor allem besorgniserregend. Offenbar hat die Nagra über Jahrzehnte an der Sicherheit vorbeigeforscht und die Behörden hatten dabei über Jahrzehnte keine Einwände! Und wer sagt in diesem Fall, dass dies nicht so weitergehen wird? Dass wiederum Fehler begangen werden, die niemand merkt oder merken will? Dies ist der Grund, weshalb das Verfahren jetzt in unabhängiger Art und Weise untersucht werden müsste. Der Auswahlprozess ist kontaminiert. Es muss jetzt Klarheit geschaffen werden, ob nicht bewusst gemogelt wurde.



«Es gibt kaum mehr ein Zurück, wenn der Entscheid vom Bundesrat abgesegnet wird.»

Wie beurteilen Sie die Vorgeschichte?

Dem heutigen Entscheid gingen unschöne Vorkommnisse voraus, die in einem fairen Verfahren nichts zu suchen haben. Die berühmte Aktennotiz der Nagra von 2011 mit der Bestätigung des Weinlands als Endlagerstandort; der Einengungsentscheid von 2015, bei dem wiederum das Weinland im Vordergrund stand; und das darauffolgende Hin und Her zwischen kantonalen Behörden, Bundesbehörden und Nagra, welche schliesslich mit der Wiederaufnahme des Standorts Nördlich Lägern in das Auswahlverfahren endete.



Zürcher Unterland statt Weinland Marcos Buser hat folgende Erklärung, warum die Nagra vom Zürcher Weinland (offizielle Bezeichnung: Zürich Nordost) auf die Region Nördlich Lägern umgeschwenkt ist. Er sagt: «Es wurden zwei Kriterien neu gewichtet: Erstens die Tiefenerosion, die im Weinland ungenügend abgeklärt worden war, und sich nun als der Pferdefuss für diesen Standort herausstellt, während dem Nördlich Lägern nicht tangiert ist. Zweitens die Lagertiefe, ein kritisches Kriterium für Nördlich Lägern, das mit einer neuen Expertise über die Bautechnik aber ‹ausgeräumt› wurde.»



So sei eine neue Gewichtung zustande gekommen, erklärt der Nagra-Kritiker gegenüber watson. Und die Umdeutung und Neubewertung der zwei Kriterien habe den Standort Nördlich Lägern in den Vordergrund gebracht. «Aber auch andere Kriterien könnten anders gewichtet werden, mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Der Entscheidungsprozess wurde nie sauber definiert.»

Nördlich Lägern ist die Region, in der seitens der Bevölkerung der Widerstand am geringsten war. Hat das den Entscheid beeinflusst?

Das mag intern diskutiert worden sein, aber wenn auch, es war sicher nicht ein wesentlicher Grund für die Auswahl. Es gibt gewichtigere Argumente, die von Nagra und Behörden für Nördlich Lägern vorgetragen werden.



«Ich kann den betroffenen Menschen nur empfehlen, eine Überprüfung des Auswahl-Prozesses einzufordern.»

Was erachten Sie als die grössten Risiken bei der Standortwahl?

Ein fehlerhaftes Konzept und darauf beruhend eine fehlerhafte Planung. Es gibt kaum mehr ein Zurück, wenn der Entscheid vom Bundesrat abgesegnet wird. Wir haben viele Beispiele im Bereich der nuklearen Entsorgung, bei der Fehler gemacht wurden. Sie führten eins ums andere Mal zur Aufgabe der Projekte. Eine Aufarbeitung der strategischen und inhaltlichen Fehler fand nie statt, zumindest nicht öffentlich. Dieses fehleranfällige System muss verändert werden. Die Verantwortungen müssen überprüft und anders geregelt werden.



So würde die Oberflächenanlage für das Atommüll-Tiefenlager gemäss Visualisierung der Nagra aussehen. quelle: Nagra

Die restliche Schweiz ist froh, wenn der Atommüll nicht bei ihr im Garten begraben wird. Wie beurteilen Sie diese Haltung?

Es ist das altbekannte Phänomen des NIMBY – nicht in meinem eigenen Hintergarten («Not In My Backyard»). Natürlich ist das eine egoistische Haltung. Man muss aber gleichzeitig Verständnis für diese Haltung aufbringen: Es wurden derart viele Atommüll- und Deponieprojekte an die Wand gefahren, derart viele Versprechungen von Behörden und Planern nicht eingehalten, dass diese Skepsis berechtigt ist. Die Liste ist lang: Felsenau, Val Canaria, Ollon, Piz Pian Gran, Wellenberg etc. in der Schweiz und viele mehr im Ausland. Bei den Sondermülldeponien: Bonfol, Kölliken, Gamsenried, Feldreben usw. Da muss man sich nicht wundern, dass das Vertrauen verspielt wurde und die Leute misstrauisch sind. Darum muss man Kompetenz bei Planern und Überwachungsbehörden einfordern, und eine scharfe Kontrolle. In beiden Bereichen gibt es sehr viel Luft nach oben.​

Was würden Sie der direkt betroffenen Bevölkerung raten?

Ich kann den betroffenen Menschen nur empfehlen, eine Überprüfung des Auswahl-Prozesses einzufordern, und zwar von einer Kommission von unabhängigen, kompetenten und als integer bekannten Personen, die nicht von einem direkt involvierten Handlungsträger beauftragt würden. Eine Art Bergier-Kommission, wie für die Aufarbeitung der nachrichtenlosen Vermögen, vom Bundesrat bestellt. Nicht von den Ämtern selber, die in diese Prozesse eingebunden sind. Diese Kommission sollte den gesamten Standortauswahl-Prozess beleuchten und die Schwachstellen und Fehler im Prozess analysieren. Eine Art der nachgelagerten Fehlerkultur.



Welche Bedenken hat der Tiefenlager-Kenner?

Zur Person



Buser war unter anderem Mitglied der Expertenkommission für das Schweizer Endlagerprojekt und der Eidgenössischen Kommission für nukleare Sicherheit (KNS), bevor er aus Protest zurücktrat.



In seinem Buch «Wohin mit dem Atommüll?» (

Marcos Buser, Jahrgang 1949, ist Geologe und Sozialwissenschaftler und seit über 40 Jahren auf dem Gebiet der Atomenergie und der chemotoxischen Sonderabfallentsorgung tätig. Mit zwei anderen unabhängigen Schweizer Endlager-Experten, ebenfalls Geologen, hat er die Website nuclearwaste.info ins Leben gerufen, um sich kritisch mit den «Endlager»-Plänen auseinanderzusetzen.Buser war unter anderem Mitglied der Expertenkommission für das Schweizer Endlagerprojekt und der Eidgenössischen Kommission für nukleare Sicherheit (KNS), bevor er aus Protest zurücktrat.In seinem Buch «Wohin mit dem Atommüll?» ( 2019 erschienen ) schildert er die Mechanismen der Atompolitik, die Einflussnahme der Industrie – und den fragwürdigen Umgang mit Kritik und Warnungen.

Der angekündigte watson-Beitrag mit den wichtigsten Fragen rund um das geplante Tiefenlager, zu Sicherheitsaspekten und der Eignung des geologischen Untergrundes, folgt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Nagra-Entscheid offiziell ist.

