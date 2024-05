Fedpol verhängt zurecht Massnahmen gegen verurteilten IS-Anhänger

Die grosse Übersicht zeigt: So schlecht bewerten uns die Nachbarländer am ESC

Schweinestall in Gossau SG brannte lichterloh – 800 Tiere tot

In Gossau (SG) brannte ein Schweinestall. 800 Tiere verloren in den Flammen ihr Leben.

In Gossau im Kanton St. Gallen stand am Mittwochabend ein grosser Schweinestall in Vollbrand, wie die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte. Ein zweiter in unmittelbarer Nähe sei nicht vom Feuer, dafür aber von starker Rauchentwicklung betroffen gewesen.