Der Bund rät von Flügen nach Israel derzeit ab. Bild: keystone

Schweiz rät von Reisen nach Israel ab – Swiss streicht Flüge nach Tel Aviv

Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel hat die Schweiz am Samstag offiziell zum Verzicht auf Reisen nach Israel aufgerufen. «Bis zur Klärung der Lage wird von touristischen und anderen nicht dringenden Reisen nach Israel abgeraten», teilte das Aussendepartement auf seiner Internetseite mit.

Die Fluggesellschaft Swiss wird ihre Flüge nach Tel Aviv ab heute Abend einstellen, wie sie gegenüber watson bestätigt. Mediensprecher Michael Stief sagt:

«Aufgrund der sich unklar entwickelnden politischen Situation in Israel hat sich die Fluggesellschaft dazu entschieden, die Flüge zwischen der Schweiz und Israel ab heute Abend bis auf Weiteres auszusetzen. Nach eingehender und kontinuierlicher Prüfung der aktuellen Sicherheitslage wird SWISS die Flüge LX 252 von Zürich nach Tel Aviv sowie LX 253 von Tel Aviv nach Zürich am 7. Oktober noch durchführen. SWISS hat grosses Verständnis für die von den Flugstreichungen betroffenen Fluggäste und beobachtet die Entwicklung der Lage genau. Darauf basierend wird über die Wiederaufnahme der Flüge zwischen der Schweiz und Israel entschieden.»

Am Samstag kam es zu massivem Raketenbeschuss Israels aus dem Gazastreifen. Israel versetzte daraufhin seine Streitkräfte in Kriegsbereitschaft. «Eine Verschlechterung der Sicherheitslage ist nicht auszuschliessen», schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Wer aus zwingenden Gründen nach Israel reisen müsse, soll sich vor und während der Reise in Medien und über Reiseveranstalter über die aktuelle Lage informieren. Das EDA warnte vor der Teilnahme an Demonstrationen und grösseren Menschenansammlungen. Reisen innerhalb des Landes sollten auf ein Minimum reduziert werden.

Nati-Spiel auf der Kippe

Eine Reise nach Israel hat auch das Fussballnationalteam der Männer. Am Donnerstag würde in Tel Aviv das EM-Qualifikationsspiel stattfinden. Man habe mit grossem Bedauern von der Situation in Israel Kenntnis genommen, schrieb der Schweizerische Fussballverband (SFV) am Samstag in einer Mitteilung.

«Der SFV steht im Austausch mit der Uefa, mit dem Fedpol und der Schweizerischen Botschaft in Israel.» Die Uefa werde entscheiden, ob die Partie zwischen Israel und der Schweiz stattfinden könne. Am Montag will sich das Nationalteam wie geplant in Zürich einfinden. Der Flug nach Israel wäre für Dienstag vorgesehen. (cma/sda)