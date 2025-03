Vater und Sohn schmuggeln über 400 Kilogramm Cannabis über Grenze nach Italien

Nach der Einfuhr wurde das Cannabis über ahnungslose Logistikunternehmen an Hunderte von Endkunden versandt, darunter in Norditalien sowie in andere Länder wie Tschechien, Ungarn und Österreich. In einigen Fällen seien sogar Geschäfte und Unternehmen beliefert worden. (pre/sda)

TX Group mit weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn

Die TX Group hat 2024 etwas weniger Umsatz erzielt. Die Profitabilität litt als Folge von hohen Einmalkosten. Die Marktplätze laufen weiter gut, das traditionelle Mediengeschäft tut sich anhaltend schwer.

Der Umsatz der TX Group, die in der breiten Öffentlichkeit vor allem für ihre Medienmarken Tages-Anzeiger« oder »20 Minuten« sowie für ihre Marktplätze Jobs, Riccardo, Homegate oder Scout24 bekannt ist, verminderte sich im vergangenen Jahr um 4,2 Prozent auf 941,5 Millionen Franken. Dabei ist zu beachten, dass die per April 2023 übernommene Aussenwerberin ClearChannel Schweiz 2024 mit 12 Monaten und nicht nur mit neun Monaten wie im Vorjahr in die Rechnung miteingeflossen. Als Gründe für den Umsatzrückgang nennt die TX Group in ihrer Information zum Jahresabschluss am Mittwoch die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt, die Schwäche des «klassischen» Schweizer Werbemarkts sowie tiefere Druckumsätze.