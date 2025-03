Zehn Tonnen Kokain im Hafen von Dünkirchen beschlagnahmt

In einem einzigen Container fanden die Zollbehörden zehn Tonnen des weissen Pulvers. (Archivbild) Bild: keystone

Der französische Zoll hat im Hafen von Dünkirchen (frz. Dunkerque) zehn Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das Rauschgift im Wert von rund 320 Millionen Euro sei am vergangenen Wochenende in einem aus Südamerika eingetroffenen Container entdeckt worden, berichtete das Magazin «Paris Match» unter Verweis auf die Behörden.

Die Ermittlungen nach dem enormen Fund in dem Hafen an der Nordsee übernahmen demnach für die organisierte Kriminalität zuständige Ermittler in Paris. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr wurden in Frankreich 53,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Wie der Sender BFMTV berichtete, ist der Fund in Dünkirchen der bislang grösste in Frankreich abseits der Überseegebiete.

Nordfranzösische Häfen spielen grosse Rolle für Kokaineinfuhr

Die Häfen in Nordfrankreich und allen voran in Le Havre sind seit Jahren neben Rotterdam und Antwerpen wichtige Einfuhrhäfen für Kokain in Europa. Dass der Schmuggel in Le Havre und weiteren nordfranzösischen Häfen wie Dünkirchen zugenommen hat, hängt auch mit dem Ausbau dieser Häfen und dem steigenden Umschlag dort zusammen, wie die Zeitung «Le Parisien» berichtete. Dies sei geschehen, weil die Häfen Rotterdam und Antwerpen an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen seien.

Die Zunahme des Drogenhandels mit einem geschätzten Jahresvolumen in Frankreich von drei bis sechs Milliarden Euro hat inzwischen die Pariser Politik in einen Alarmzustand versetzt. Ein neues Gesetz mit dem Titel «Frankreich aus der Drogenfalle befreien» soll verhindern, dass die organisierte Drogenkriminalität wie schon in den Niederlanden staatliche Strukturen unterwandert und beschädigt. (sda/dpa)