Auf See im Jura fahren wegen Trockenheit keine Schiffe mehr

Alpinist stürzt am Jungfrau-Massiv 50 Meter ab und wird gerettet

Ein Bergsteiger ist unterhalb des Jungfrau-Gipfels BE an einer Eiswand 40 bis 50 Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Die Retter bargen ihn in einer aufwendigen Aktion bei stürmischem Wetter. Er wurde nach dem Unfall vom Mittwoch in ein Spital geflogen.