Sommer 2023 in der Schweiz zu warm, zu trocken und zu sonnig

Der Sommer 2023 hat bei Halbzeit die Chance, als zweitheissester nach 2003 in die Geschichte einzugehen. Bisher war er zu trocken, zu warm und zu sonnig. Vom langjährigen Mittel weicht die Temperatur um 2.5 Grad nach oben ab.

Die Menschen zieht es in Genf an den See. Bild: keystone